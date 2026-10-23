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En directoEntradas
krosche milanGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

AC Milan, nueva reunión prevista con Krosche: el objetivo es confiarle el mercado de fichajes de enero

AC Milán
Eintracht Frankfurt
Markus Krösche

El directivo, ya ex del Eintracht pero todavía con contrato, es el elegido por Cardinale para el puesto de director deportivo.

El tiempo apremia y la debacle de Bournemouth está acelerando el proceso. El Milan 2026/2027 arrancó el verano con desventaja e intenta remontar una temporada en la que tampoco se atendieron todas las peticiones de Ruben Amorim en el mercado de fichajes. El resultado también quedó a la vista sobre el césped en la Europa League anoche: el Milan, que alineó un once sin muchos titulares para darles descanso, estuvo a merced del Bournemouth durante los 90 minutos.


Con tantos lesionados, el Milan tendrá que buscar soluciones en enero, pero ¿quién se encargará del mercado de fichajes y de las negociaciones? Cardinale ha tomado nota de la ausencia de un director deportivo, de un dirigente que conozca «el campo y el fútbol» y no se ocupe solo de datos y algoritmos. Según Sky Sport Germania , en los próximos días irá a por el ya ex del Eintracht Fráncfort Markus Krosche.

  • DESPEDIDO, PERO CON CONTRATO EN VIGOR

    El directivo alemán ya no es oficialmente el director deportivo del Eintracht Fráncfort. Krosche ha presentado su dimisión al club, que la ha aceptado, pero sin liberarlo del contrato vigente. En la práctica, el director deportivo ha sido relevado de sus funciones, pero no puede firmar por otro club sin que se pague una penalización.


    Este es el comunicado en el que, no por casualidad, se vuelve a subrayar la duración del contrato: «El consejo de supervisión de Eintracht Frankfurt Fußball AG ha aceptado la petición del director deportivo Markus Krösche de ser relevado de sus funciones de inmediato. El contrato, vigente hasta el 30 de junio de 2028, continúa con las modificaciones acordadas. Agradecemos a Markus Krösche su exitosa labor durante los últimos años y le deseamos todo lo mejor en su futura trayectoria

  • NUEVA REUNIÓN

    El Milan y Krosche llevan tiempo hablando. No es ningún secreto que ya era el primer nombre en el que pensaba Gerry Cardinale durante el verano, pero los contactos de entonces endurecieron mucho la postura de la directiva del Eintracht de Fráncfort.

    Según informa Sky Sport DE, ya hay previstos nuevos contactos directos entre el club de Via Aldo Rossi, sus dirigentes y el propio Krosche para hablar del futuro, aunque las conversaciones todavía no están lo bastante avanzadas como para hablar de un acuerdo.

  • LA CLÁUSULA PENAL QUE HAY QUE PAGAR AL EINTRACHT

    Antes de poder empezar a trabajar con otro club, en este caso el AC Milan, Krosche tendría que desvincularse del contrato vigente con el Eintracht, que vence el 30 de junio de 2028. Una penalización que, según Sky Sport Alemania, oscila entre los 5 y los 7 millones de euros y que tendría que pagar el AC Milan si realmente quisiera apostar por él como nuevo director deportivo.

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  • VOLVER A EMPEZAR A PARTIR DE ENERO CON ÉL

    A día de hoy, oficialmente Krosche ha comunicado al Eintracht que le gustaría tomarse un tiempo de descanso, lejos del campo y del trabajo, pero con la idea de volver a la actividad ya en enero, cuando se reabra un mercado de fichajes que podría ser muy movido, sobre todo para el AC Milan. Y precisamente el proyecto que le ha presentado Cardinale le atrae mucho, hasta el punto de que, en la próxima reunión, podría considerarse de inmediato la idea de adelantar su regreso a la actividad.

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