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CM Grafica Goncalo Ramos Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traducido por

AC Milan, las cifras reales de los fichajes de Ramos, Estupiñán, Ricci y Rabiot: los datos oficiales del balance de 2026, Nkunku y Jashari por encima de los 35 millones

AC Milán
G. Ramos
Pervis Estupiñán
A. Rabiot
C. Nkunku
S. Ricci
A. Jashari

Ramos, el mejor pagado de la historia; Rabiot, menos que Cisse, Odogu y Athekame.

De los detalles de las cuentas cerradas el 30 de junio de 2026, que serán aprobadas por la junta de accionistas del Milan, salen a la luz los datos oficiales de numerosas operaciones de fichajes cerradas durante la gestión de Igli Tare y también por el propio Cardinale, como en el caso de Goncalo Ramos, que llegó a Milanello a más tardar el 30 de junio, cuando el director deportivo albanés ya había sido apartado de sus funciones.


Son cifras, reveladas por Radio Rossonera, que deben tomarse sin contar las distintas primas, previstas o posibles, que podrán activarse o que podrían haberse activado después del 30 de junio y que, por tanto, no repercuten en las cuentas de la pasada temporada.

  • BALANCE EN NÚMEROS ROJOS

    Hay que recordar que, después de mucho tiempo, el AC Milan volvió a registrar números rojos en sus cuentas. Tras tres años consecutivos de beneficios, de 2023 a 2025, las pérdidas registradas a 30 de junio de 2026 rondan los 24 millones de euros. La facturación se sitúa en torno a los 464 millones de euros, con una caída de los ingresos de aproximadamente el 6 % respecto a las cuentas de 2025, debido a su ausencia en las competiciones de copa.

  • Goncalo Ramos of AC Milan celebrates scoring his team’s first goal during the Serie A matchGetty Images

    GONCALO RAMOS

    Precisamente porque el crecimiento de la facturación ya se ha estabilizado y han aumentado tanto los patrocinios como las operaciones de compraventa de jugadores, el AC Milan ha decidido incluir la operación de Goncalo Ramos en las cuentas de 2026 para que tenga un impacto menor en las del ejercicio que se cerrará el 30 de junio de 2027.

    Las cifras, sin contar los bonus, son importantes: solo por el traspaso, el AC Milan ha pagado 73,1 millones de euros al PSG.

  • Nkunku LipsiaGetty Images

    NKUNKU Y JASHARI, POR ENCIMA DE LOS 30 MILLONES

    Igli Tare ha cerrado dos fichajes que han llevado al Milan a desembolsar más de 35 millones de euros por cada traspaso.

    Para fichar a Chirstopher Nkunku del Chelsea, la cifra sin contar los bonus asciende a 37,9 millones de euros, mientras que Ardon Jashari dejó el Brujas por 35,7 millones de euros.

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  • Estupinan MilanGetty Images

    RICCI, DE WINTER Y ESTUPIÑÁN

    Tres fueron los fichajes de alrededor de 20 millones de euros.

    El primero y más caro de los tres ya ha dejado Milán rumbo a Como en calidad de cedido: Samuele Ricci, fichado del Torino por 24,8 millones de euros.

    Koni De Winter llegó del Genoa por una cantidad fija de 21,4 millones de euros, mientras que Pervis Estupinan llegó a Milanello procedente de la Premier League por 18,3 millones de euros.

  • Rabiot MilanGetty Images

    Los tres juntos, más costosos que Rabiot y Modric

    Por los dos jugadores más importantes del centro del campo del AC Milan, Luka Modric y Adrien Rabiot, se pagaron respectivamente 1,8 millones de euros por el croata (en comisiones, ya que llegó libre) y solo 7,4 millones de euros por el francés, que entonces estaba enfrentado al Marsella tras la pelea con Rowe.

    Sin embargo, por otros tres jugadores se pagó más que por ambos: Athekame costó 10,9 millones de euros y hoy está cedido al Lyon; Alphadjo Cisse costó 8,4 millones de euros en febrero y permaneció cedido en el Catanzaro; y Odogu llegó del Wolfsburgo por 8 millones y hoy está cedido al Toulouse.



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