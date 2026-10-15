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CM Grafica Theo Hernandez Al Hilal Serie A 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traducido por

AC Milan, las cifras reales de las salidas de Theo Hernández, Thiaw y Morata: los datos oficiales del balance de 2026, con ingresos también por Colombo y Pobega

AC Milán
M. Thiaw
T. Hernandez
A. Jimenez
Álvaro Morata
Fichajes
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Bologna
Génova

Thiaw más que Theo, ¡qué ventas a precio de saldo las de Morata y Emerson Royal!

De las cuentas cerradas el 30 de junio de 2026, que serán aprobadas por la junta de accionistas del Milan, salen a la luz las cifras oficiales de numerosas operaciones de salida en el mercado de fichajes, entre ellas traspasos definitivos y opciones de compra ejercidas por otros clubes, cerradas durante la gestión de Igli Tare.


Estas cifras, reveladas por Radio Rossonera, deben considerarse sin incluir los distintos bonus, que podrán activarse o que podrían haberse activado después del 30 de junio y que, por tanto, no afectan a las cuentas de la temporada pasada.


  • BALANCE EN NÚMEROS ROJOS

    Cabe recordar que, después de mucho tiempo, el Milan volvió a registrar pérdidas en sus cuentas. Tras tres años consecutivos de beneficios, de 2023 a 2025, el déficit registrado a 30 de junio de 2026 ronda los 24 millones de euros. La facturación se sitúa en torno a los 464 millones de euros, con una caída de los ingresos de alrededor del 6 % respecto al ejercicio de 2025 debido a la ausencia del equipo en las copas.

  • THIAW MÁS QUE THEO

    La venta de Reijnders al Manchester City ya se había contabilizado en las cuentas de 2025. La salida que más dinero dejó en las arcas del club fue la de Malick Thiaw al Newcastle, por 34,1 millones de euros sin contar las primas.

    Mucho más de los 25 millones de euros ingresados por el traspaso de Theo Hernandez al Al-Hilal.

  • JIMENZ, OKAFOR Y EL DESPLOME DE EMERSON Y MORATA

    Por debajo de los 20 millones, concretamente en 18,5 millones, se sitúa la salida de Alex Jiménez, hoy en la Fiorentina y traspasado al Bournemouth, mientras que la cifra de Okafor al Leeds se queda en 18 millones.

    Se desploman las valoraciones de Emerson Royal y Morata, revendidos por 9 y 11 millones de euros, respectivamente, apenas un año después de sus fichajes.

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  • Ingresos también por Adli, Pobega y Colombo

    El traspaso de Adli al Al Shabab reportó 5,2 millones de euros a las arcas del AC Milan, que también ingresó 7,6 millones de euros por la compra de Colombo por parte del Genoa y 4,9 millones de euros por la de Pobega por parte del Bolonia.