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Florenzi, comentarista de Sky, le dijo lo siguiente a Musah tras el derbi que el AC Milan ganó al Inter: «Te felicito porque has vivido dos temporadas que no han sido fáciles. Sé que has sufrido mucho, pero que nunca te has rendido. Puedo asegurarlo porque he trabajado contigo durante años y te he visto. Ha sido un verdadero placer. Así que, antes que nada, enhorabuena. Que no se te suba a la cabeza, aunque estoy seguro de que no será así porque eres un buen chico».

Palabras directas y sinceras de alguien que ha compartido el vestuario del AC Milan y, sobre todo, ha seguido la trayectoria en el club del centrocampista estadounidense de 23 años. Musah le debe mucho, si no todo, a Ruben Amorim: el técnico portugués lo ha revitalizado por completo tras dos temporadas muy difíciles, apostando por él desde el primer día y recibiendo a cambio mucho trabajo y compromiso.