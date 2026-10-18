Lo que desbarató de inmediato el plan de partido del Atalanta fue la disposición táctica de Amorim, que dejó a sus rivales sin referencias: Ramos intercambiaba continuamente su posición con Pulisic, Modric jugaba retrasado y Rabiot recorría todo el campo, mientras la línea defensiva actuaba durante largos tramos con cuatro hombres para volver enseguida a tres. La capacidad del exentrenador del Sporting de Lisboa para recuperar a jugadores que atravesaban dificultades, como Musah y Chukwueze, está a la vista de todos, al igual que su habilidad para mantener a todos enchufados sin contar con un bloque fijo de 12 o 13 titulares: en este AC Milan, todos son importantes.





Otra constante de la filosofía futbolística de Amorim es atreverse siempre con los cambios. El tramo entre el minuto 65 y el 75 parece el más propicio para hacerlos. Ante el Torino, la Lazio y la Juventus, esa apuesta dio la razón al joven entrenador del AC Milan, pero este plan no siempre da los frutos esperados en un fútbol tan táctico como el italiano.