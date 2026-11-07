Desde el inicio de la temporada, Oodogu ha alternado entre el banquillo y la grada. No fue convocado en tres ocasiones y se perdió el último partido contra el Estrasburgo por un estado febril. El jugador nacido en 2006 no está contento con la situación y ya habría pedido marcharse.

Según informó el portal que sigue de cerca la actualidad del club francés LesViolets.com y confirmó la redacción alemana de Sky, en los últimos días se han mantenido numerosas conversaciones entre la directiva del AC Milan y los dirigentes del Toulouse para hablar del futuro del defensa nacido en 2006.