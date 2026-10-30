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Milan e Inter viven días intensos y apasionantes, cargados de emociones, pero también, inevitablemente, de tensión. Primero llegó la jornada intersemanal, con resultados opuestos para los dos equipos; después, la presentación conjunta en Milán del nuevo Generali Stadium, que cobrará vida gracias a su colaboración de aquí a la temporada 2031-2032; y, por último, la cuenta atrás para un derbi que, sobre todo para el Milan, ya es un posible punto de inflexión de la temporada.

El partido Milan-Inter, programado para mañana, sábado 31 de octubre, a partir de las 20:45 en San Siro, podría servirle a Ruben Amorim para volver a situarse a cuatro puntos del Inter o, por el contrario, dejar al Milan a diez puntos tras «solo» diez jornadas disputadas. En definitiva, no hay margen de error. En este contexto, cabe destacar la presencia de la cúpula del club al completo en Milanello, donde además de Gerry Cardinale también se dejó ver Zlatan Ibrahimovic.