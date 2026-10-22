Rabiot ya había advertido a sus compañeros tanto después del partido contra el Sassuolo en Reggio Emilia como después del encuentro contra el Atalanta en San Siro: este equipo tiene un problema de mentalidad. La temporada pasada dejó secuelas, cuando el Milan se vino abajo y salió de los puestos de Champions League tras pasar casi todo el campeonato entre el segundo y el tercer puesto. Ante un equipo bien preparado tácticamente como el Bournemouth, pese a la alineación completamente renovada, hacía falta una actuación muy distinta y mucha más atención. Empezando por los líderes como Maignan.
AC Milan, el problema sigue siendo la mentalidad: Amorim también carga contra Maignan y los demás supuestos líderes del equipo
AMORIM CONTRA MAIGNAN
Se puede seguir discutiendo sobre un arbitraje demasiado rígido y severo, sobre una tarjeta roja quizá exagerada, pero la locura de Maignan sigue ahí. El portero francés estaba sin duda nervioso por cómo su equipo se estaba entregando a los rivales, pero eso no justifica lo aparatoso de su gesto contra Adams. El propio Amorim también está convencido de ello al término del partido: «Tenemos que mantenernos once contra once en el campo, sobre todo los más experimentados. Pero hoy, repito, no hubo partido. Ahora tenemos otros encuentros por delante: debemos recuperar las
energías y pensar ya en el próximo. Es cierto, tuvimos que esforzarnos y correr mucho con un hombre menos, intentando presionar, y fue una actuación negativa desde todos los puntos de vista y en todos los aspectos. Pero ahora pasemos página y concentrémonos en la liga».
INSISTENCIA QUE NO DA FRUTOS
Entre los jugadores más experimentados que saltaron al campo en Bounrmouth están Estupinan y Loftus-Cheek, los dos futbolistas que han sido blanco de las críticas, pero a quienes Amorim ha defendido a capa y espada. El técnico portugués insiste en darles oportunidades y minutos de juego, pero a cambio solo está obteniendo actuaciones insuficientes. ¿Pasará también el cambio de mentalidad y de ritmo por buscar jugadores más fiables? Los próximos tres partidos ante Udinese, Bologna e Inter nos darán más pistas.
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