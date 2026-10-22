Rabiot ya había advertido a sus compañeros tras el partido contra el Sassuolo en Reggio Emilia y también tras el disputado contra el Atalanta en San Siro: este equipo tiene un problema de mentalidad. La temporada pasada dejó secuelas, cuando el AC Milan bajó los brazos y salió de los puestos de Champions League después de pasar casi todo el campeonato entre el segundo y el tercer puesto. Ante un equipo tan bien preparado tácticamente como el Bournemouth, pese a los numerosos cambios en la alineación, hacía falta una actuación muy distinta y más atención. Empezando por los líderes, como Maignan.
AC Milan, el problema sigue siendo la mentalidad: Amorim carga también contra Maignan y los demás supuestos líderes del equipo
AMORIM CONTRA MAIGNAN
Se puede seguir discutiendo sobre un arbitraje demasiado rígido y severo, sobre una tarjeta roja quizá exagerada, pero la locura de Maignan sigue ahí. El portero francés estaba sin duda nervioso por cómo su equipo se estaba entregando a los rivales, pero eso no justifica lo aparatoso de su gesto contra Adams. El propio Amorim también está convencido de ello al término del partido: «Debemos mantener el once contra once en el campo, sobre todo los más experimentados. Pero hoy, repito, no ha habido partido. Ahora tenemos otros encuentros por delante: debemos recuperar las
energías y pensar enseguida en el próximo. Es cierto que hemos tenido que esforzarnos y correr mucho con un hombre menos, intentando presionar, y ha sido una actuación negativa desde todos los puntos de vista y en todos los aspectos. Pero ahora pasemos página y concentrémonos en la liga».
INSISTENCIA QUE NO DA FRUTOS
Entre los jugadores más experimentados que saltaron al campo en Bounrmouth están Estupinan y Loftus-Cheek, los dos futbolistas que han recibido críticas, pero a quienes Amorim ha defendido a capa y espada. El técnico portugués sigue insistiendo en darles oportunidades y minutos, pero a cambio solo está obteniendo actuaciones insuficientes. ¿Podría el cambio de mentalidad y de ritmo pasar también por buscar jugadores más fiables? Los próximos tres partidos contra Udinese, Bologna e Inter nos dirán algo más.
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