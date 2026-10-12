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CM Grafica Goncalo Ramos Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
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AC Milan, el problema no es Ramos, sino la fase ofensiva: Amorim tiene pocas opciones de calidad entre la mediapunta y el ataque, los datos

AC Milán

Ramos lleva 450 minutos sin marcar: el delantero portugués también acusa los problemas estructurales del Milan

Tras el brillante paréntesis con Portugal, con el que marcó 3 goles en 4 partidos, ayer ante el Sassuolo volvieron a quedar a la vista todas las dificultades que Gonçalo Ramos ha tenido hasta ahora con la camiseta del Milan. El exjugador del PSG no marca desde la segunda jornada, ante el Venezia: cuarenta días y 450 minutos sin ver puerta. Su habitual entrega, con más de 10 km recorridos, sirvió de poco: el Milan no puede prescindir de los goles de su número nueve.


Señalar hoy a Ramos es lo más fácil, pero también, a la vista de los datos, lo que menos se corresponde con las actuaciones del Milan en este inicio de temporada.

  • LOS NÚMEROS

    En los 90 minutos más el tiempo añadido disputados en el Mapei Stadium, Ramos tuvo básicamente solo dos ocasiones en el espacio de un minuto, ambas al final de la primera parte: la primera fue un disparo con la zurda rechazado por Muric tras una gran jugada individual; la segunda, un remate de cabeza a bocajarro que Muric también rechazó. En esta segunda ocasión, el exjugador del PSG podría haberlo hecho mejor.

    Si bien Ramos debe mejorar su rendimiento, el equipo también debe darle más balones y en mejores condiciones. Ayer, el internacional portugués también tuvo poca presencia en el juego: como siempre, se movió mucho, pero sus compañeros lo encontraron en contadas ocasiones.

    De hecho, en 90 minutos solo tocó 34 balones, dio 14 pases a sus compañeros e intentó cuatro regates, sin completar ninguno.

  • POCAS OPCIONES OFENSIVAS DE CALIDAD

    La decisión de Amorim y Cardinale de ceder a Nkunku solo a préstamo (y asumiendo el 60 % de su salario) al Leipzig fue, probablemente, un error. El Milan tiene pocas bazas realmente ofensivas: Loftus-Cheek no ofrece garantías y Hutchinson ha mostrado poco hasta ahora. Salvo Pulisic, los mediapuntas del Milan tienen poco gol. Cissè es un recurso importante, pero debe alcanzar su mejor estado físico y contar con una gestión equilibrada, dada su juventud. Sorprende, sin duda, la escasa participación de Camarda, que también ayer permaneció en el banquillo durante los 94 minutos del partido.

  • LAS RESPONSABILIDADES DE AMORIM

    Las responsabilidades de Amorim son evidentes, pero también hay que analizarlas y ponerlas en contexto: el problema del número 9 del AC Milan viene de lejos. El técnico portugués fue uno de los principales protagonistas en la confección de la plantilla y en la decisión de mantener a algunos jugadores. Ahora debe encontrar soluciones, tanto tácticas como de juego, para que Ramos esté en condiciones de marcar goles. Muchos goles, teniendo en cuenta también el peso de las expectativas que acompañarán a Goncalo durante toda la temporada.

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