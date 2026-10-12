Tras el brillante paréntesis con Portugal, con el que marcó 3 goles en 4 partidos, ayer ante el Sassuolo volvieron a quedar a la vista todas las dificultades que Gonçalo Ramos ha tenido hasta ahora con la camiseta del Milan. El exjugador del PSG no marca desde la segunda jornada, ante el Venezia: cuarenta días y 450 minutos sin ver puerta. Su habitual entrega, con más de 10 km recorridos, sirvió de poco: el Milan no puede prescindir de los goles de su número nueve.





Señalar hoy a Ramos es lo más fácil, pero también, a la vista de los datos, lo que menos se corresponde con las actuaciones del Milan en este inicio de temporada.