¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
cm grafica tresoldi club brugge 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traducido por

AC Milan, el Arsenal ha movido ficha por Tresoldi: 60 millones ya en enero

AC Milán
Brujas
Arsenal
N. Tresoldi

Su Brujas sigue volando en la Champions League y, aunque no marcó en el 3-0 ante el Lens como sí hizo con su triplete frente al Inter, Nicolò Tresoldi fue decisivo para el equipo dirigido por Leko.

En el gol con el que Vanaken abrió el marcador hubo, de hecho, un toque decisivo del delantero por el que aún se disputan Italia y Alemania. Su nombre ha acabado inevitablemente en el centro de numerosos rumores de fichajes. El Milan se ha movido aprovechando que Tresoldi es aficionado al club desde niño, pero, según The Sun , el club que más se está moviendo ahora por él es el Arsenal de Arteta.

  • El Arsenal acelera

    El rendimiento del delantero nacido en 2004 está mejorando claramente y el Arsenal no tiene intención de perder más tiempo. Los ojeadores seguirán de cerca al Brujas de forma permanente para observarlo, pero el objetivo de la directiva de los Gunners sigue siendo adelantarse a todos sus competidores y ficharlo ya en enero.

  • OPERACIÓN DE 60 MILLONES

    Según The Sun, los directivos del Arsenal ya han iniciado gestiones para conocer las condiciones de la operación y para convencer al Brujas de desprenderse de su joya ya en enero tendrán que afrontar una petición de al menos 60 millones de euros por su traspaso. Arteta ha pedido expresamente un refuerzo ofensivo para enero. ¿Conseguirá el AC Milan hacer frente a esta competencia apoyándose en el amor del joven por el club?

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google