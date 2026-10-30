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Generali StadiumMilan Inter Generali
Emanuele Tramacere
Traducido por

AC Milan e Inter: ¿cuánto vale y cuánto dura el acuerdo con Generali por el estadio? Cifras récord en Italia y entre las más altas de Europa

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Inter y Milan han desvelado el proyecto del nuevo estadio y el acuerdo de derechos de nombre ya firmado. Pero ¿cuánto durará y cuánto vale?

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La espera por fin ha terminado. Inter y AC Milan, junto con los estudios de arquitectura Manica y Foster, presentaron ayer en el Castillo Sforzesco de Milán el proyecto y la maqueta del nuevo estadio que compartirán ambos clubes y que sustituirá al actual Giuseppe Meazza en San Siro.

Un estadio moderno, vanguardista, atractivo y funcional para los clubes, que revolucionará todo el barrio que lo albergará. El aspecto más importante y singular de este proyecto serán los derechos de denominación, es decir, el patrocinador que lucirá en el estadio y le dará nombre: Generali Stadium. Inter y AC Milan ya han firmado un acuerdo con una de las compañías aseguradoras más importantes de Italia y, según ha revelado Calcio e Finanza, la cifra y la duración del acuerdo ya son de récord tanto en Italia como en Europa.

  • 650 MILLONES EN 25 AÑOS

    El dato más llamativo es, ante todo, la duración de este acuerdo. Generali se ha comprometido a adquirir los derechos de denominación del nuevo estadio de los dos clubes durante nada menos que 25 años, una duración récord para un contrato comercial de este tipo, que normalmente no supera los 5 o 10 años.

    La cantidad que se desembolsará, según CF, es de unos 650 millones de euros, que se distribuirán a lo largo de toda la duración del acuerdo.

    En consecuencia, los dos clubes ingresarán una media de 26 millones de euros por temporada, que después se repartirán a partes iguales: unos 13 millones de euros para cada uno.

  • RÉCORD PARA ITALIA

    Incluso si se tienen en cuenta solo los 13 millones de euros por club y no los 26 millones en conjunto, los ingresos de ambos clubes ya son récord en Italia.

    New Balance, por ejemplo, paga 2,4 millones de euros por temporada al Atalanta por dar nombre al estadio de Bérgamo; Bluenergy paga 1 millón de euros al año por el estadio del Udinese. En cambio, no hay una cifra concreta para el estadio dentro del acuerdo más amplio entre Mapei y el Sassuolo, ya que este incluye también el patrocinio de la camiseta y muchos otros patrocinios entre las dos ramas empresariales que pertenecen a la familia Squinzi.

    Sin embargo, el caso más relevante por la dimensión del club es, sin duda, el de la Juventus, con la que Allianz pactó en 2020 un acuerdo de diez años por 103,1 millones de euros, una media de unos 10,3 millones anuales. Son cifras muy inferiores a los 26 millones en conjunto por el Generali Stadium y, en cualquier caso, inferiores a los 13 millones anuales que ingresa cada club por separado. Además, aquel acuerdo incluye el patrocinio de Allianz en las camisetas de entrenamiento del equipo, por lo que la cifra correspondiente al estadio es aún menor.

  • CASI EN LA CIMA DE EUROPA

    La cifra que ingresarán el Inter y el AC Milan es, además, muy importante y está en línea con los acuerdos de patrocinio por los derechos de denominación de los estadios de los principales clubes europeos.

    Allianz, por ejemplo, invierte 13 millones anuales durante los 10 años de su acuerdo por el Allianz Arena del Bayern de Múnich (las mismas cifras que ingresarán los dos clubes de Milán, aunque con el doble de inversión por parte de Generali y una duración de 25 años). El Signal Iduna Park, por su parte, garantiza unos 11 millones de euros al Bayern de Múnich (en un acuerdo de 9 años).

    Las cifras son ligeramente superiores en el caso del Spotify Camp Nou del Barcelona, que tiene un acuerdo hasta 2034 por unos 20 millones al año (aunque también incluye el patrocinio de la camiseta y otros derechos comerciales). El Riyadh Air Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid, debería mantenerse como líder europeo, con un patrocinio valorado entre 250 y 300 millones de euros en 9 años, lo que equivale a unos ingresos anuales de entre 28 y 33 millones para el Atlético de Madrid.

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