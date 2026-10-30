«¿Mi nombre? Mi madre lo eligió porque le gustaba; también era su nombre favorito por Diego Maradona, dice que parece hecho a medida para el fútbol, así que estoy muy contento. Cuando tenía 15 años me fui de casa y dejé a mi madre por el fútbol. Pero me alegro de haberlo hecho, porque estoy haciendo lo que siempre he querido hacer, he llegado a donde quería llegar y ha costado mucho. He hecho muchos sacrificios y mi familia me ha ayudado mucho, especialmente mi madre, porque para ella fue difícil dejarme marchar, ya que vivía con ella, y verme irme de casa a los 15 años fue difícil. Hoy somos felices».

«Cristiano Ronaldo es mi ídolo. ¿Por qué? Porque es, sencillamente, el mejor, es una gran inspiración en el fútbol, pero también en la vida. Quería ser como él desde que tenía 5 o 6 años, hasta quería llevar el pelo como él, quería seguir sus pasos porque es un modelo a seguir, para mí él es el fútbol, es mi jugador favorito. ¿Qué le diría? Gracias, eso es todo. Gracias por lo que ha hecho y hace por el fútbol, es sencillamente increíble. No tengo palabras, siempre me emociono cuando lo veo jugar, sigue marcando incluso a los 40 años, me alegra haber nacido durante su mejor época».

«¿Kaká? Cuando llegué quería el 7, pero cuando supe que estaba disponible podía cambiar, aunque me gusta el 22. Creo que me queda muy bien en la espalda. Es un honor y ahora me toca demostrar que puedo seguir sus pasos, porque él ha dejado un legado aquí en el AC Milan con este número».