El efecto derbi ya se ha desvanecido y el riesgo de afrontar un parón lleno de dudas pasa por la visita de mañana a Marassi, donde espera el combativo Genoa de De Rossi: urge reaccionar cuanto antes. La derrota en casa del jueves ante el Ferencvaros puso de manifiesto las dificultades de los suplentes y la calidad, en conjunto, no demasiado alta de la plantilla. Demasiado baja en comparación con la de los titulares. El mercado de enero representa una oportunidad para elevar el nivel. Krosche, el nuevo responsable de fútbol, tiene por delante una tarea compleja. Cardinale tiene una idea clara: quiere un gran fichaje en enero, un nombre que pueda despertar el entusiasmo de todo el entorno.
AC Milan, Cardinale sueña a lo grande: la loca idea de fichar a Tresoldi en enero y el plan con el Brujas para un objetivo difícil, pero no imposible
Cardinale vota por Tresoldi en enero
Ante el PSV en Eindhoven volvió a marcar en una Champions League en la que está siendo protagonista absoluto: Tresoldi suma 5 goles en 4 partidos. A ellos se añaden los 8 que lleva en 10 partidos de la Jupiler League. Es un goleador infalible que hace soñar al Brujas. Nicolò marca y el Milan toma nota. Pero Cardinale quiere dar el siguiente paso y entrar en una fase operativa. La mayor novedad es que el número de Red Bird está cada vez más decidido a intentar llevar a Tresoldi al Milan ya en enero.
DIFÍCIL, PERO NO IMPOSIBLE
Tresoldi, hincha acérrimo del Milan, tardaría medio segundo en decirle que sí al club con el que sueña desde niño. El mayor obstáculo se llama Brujas y el Milan lo sabe bien: negoció largamente con el club primero por De Ketelaere y después por Jashari. Una operación tan compleja parece tener pocas posibilidades de salir adelante en un mercado tan particular como el de enero, pero Cardinale sabe que no es imposible: el Brujas pone precio a todas sus joyas, ninguna es realmente intransferible. Y el propietario del Milan prometió a la Gazzetta dello Sport que quiere lanzarse al mercado de fichajes...
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