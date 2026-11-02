De una cosa no hay duda: el Milan fichará a un defensa en enero. O quizá a dos. El nombre que más suena, el preferido de Amorim, es Inacio, del Sporting de Lisboa, con el que ya se iniciaron conversaciones el pasado verano. En la lista también está Kim del Bayern de Múnich, con quien hubo contactos directos en los últimos días. De cara al futuro, se sigue a Reggiani, del Borussia Dortmund, y a Yoro, del Manchester United. Atención también a un posible fichaje para el lateral derecho: entre los jugadores observados está el internacional argentino Agustin Giay. El jugador de 22 años del Palmeiras cuesta unos 13 millones de euros.