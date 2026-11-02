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AC Milan: Cardinale promete grandes fichajes en el mercado de enero para elevar el nivel de la plantilla; todos los perfiles que sigue el club

AC Milán

Entre las renovaciones ya cerradas y las que están en vías de concretarse, y los fichajes previstos para enero, Cardinale confirma las grandes ambiciones de su AC Milan.

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El Milan sigue en constante movimiento, con Cardinale involucrado al 100 % en la dinámica del club y la ambición de crear un equipo ganador. Las bases se han sentado con los fichajes de Gila, Moreira y Ramos, a los que se suman las renovaciones de dos jugadores fundamentales como Pavlovic y Pulisic. En los próximos días también se esperan los comunicados oficiales sobre las ampliaciones de contrato de Rabiot y Cisse, dos de los jugadores que han tenido un impacto arrollador en este inicio de temporada.

  • EL ANUNCIO DE CARDINALE PARA ENERO

    Gerry Cardinale, propietario de RedBird y del Milan, habló con La Gazzetta dello Sport: «Tenemos que seguir mejorando la plantilla porque en verano no pude hacer todo lo que quería. Probablemente necesitaremos un par de ventanas de fichajes más para completarlo todo. Solo hemos recorrido una cuarta parte del camino y la prioridad es construir un equipo capaz de afrontar las lesiones. Por eso, en el mercado de enero seguiremos siendo agresivos. No derrocharé dinero, pero cuando me propongo fichar a un futbolista, hago todo lo posible por conseguirlo».

  • PRIORIDAD A LA DEFENSA

    De una cosa no hay duda: el Milan fichará a un defensa en enero. O quizá a dos. El nombre que más suena, el preferido de Amorim, es Inacio, del Sporting de Lisboa, con el que ya se iniciaron conversaciones el pasado verano. En la lista también está Kim del Bayern de Múnich, con quien hubo contactos directos en los últimos días. De cara al futuro, se sigue a Reggiani, del Borussia Dortmund, y a Yoro, del Manchester United. Atención también a un posible fichaje para el lateral derecho: entre los jugadores observados está el internacional argentino Agustin Giay. El jugador de 22 años del Palmeiras cuesta unos 13 millones de euros.

  • LOS NOMBRES PARA EL CENTRO DEL CAMPO

    Pierre-Emile Højbjerg sigue siendo una opción concreta para enero si el Milan decide fichar a un mediocentro en el mercado invernal. En ese caso, Comotto saldría cedido para jugar con regularidad: lo siguen el Parma, el Monza y media Serie B. También gusta mucho Bakola, del Sassuolo, mientras que el sueño para la próxima temporada es Scott, del Borunemouth. Otros dos jugadores a los que siguen son el sueco Ayari y el paraguayo Gomez, ambos del Brighton. También gusta mucho Romano, del Cagliari.

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  • EL FICHAJE PARA EL ATAQUE

    La idea sería hacer un fichaje de cinco estrellas para el ataque. La obsesión de Cardinale tiene nombre: Endrick, del Real Madrid. Con Tresoldi hay un interés mutuo, pero el problema sigue siendo el Brujas. De cara al futuro, las miradas están puestas en Mendy, del Cagliari, y Varela, del Monza.

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