El Milan mira al futuro y al mercado de enero, con varias oportunidades que el nuevo equipo directivo deberá intentar aprovechar y explorar. El anuncio de Markus Kroesche como nuevo director deportivo del club (y la posterior llegada de Hardung a su lado) aún no se ha hecho oficial, pero los acuerdos ya están cerrados y el nuevo equipo empezará a trabajar en enero. Mientras tanto, según informa el Corriere della Sera, los dirigentes ya están siguiendo de cerca el mercado con un objetivo muy concreto: un delantero para enero.
AC Milan: Camarda, cedido; Kroesche ya sigue de cerca el mercado de delanteros centro de cara a enero
CAMARDA, DEMASIADO VERDE
Según el Corriere della Sera, el Milan se ha dado cuenta de la carga demasiado grande que recae en estos momentos sobre los hombros de Francesco Camarda. Incluso Goncalo Ramos es objeto de numerosas críticas por su falta de goles, y hacer recaer todo el peso del ataque sobre el italiano cuando el titular ya atraviesa dificultades es una tarea que corre el riesgo de hundirlo. Es más, el Milan empieza a plantearse seriamente una cesión de seis meses para Camarda, con el fin de que tenga más minutos y continuidad, quizá como titular.
KROSCHE YA ESTÁ MANOS A LA OBRA
Y con esa idea, Markus Krosche ya está empezando a seguir de cerca el mercado de delanteros centro de cara a enero. No debe ser un fichaje como el de Fullkrug hace un año (pese al excelente inicio de temporada que está teniendo ahora en la Bundesliga), que llegó a toda prisa al inicio del mercado y sin ritmo de competición. Deberá ser una oportunidad: un jugador que ya esté listo para saltar al campo y que quizá pueda convertirse en una inversión al final de la temporada.
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