Nada ha cambiado en la confianza que Cardinale y Amorim depositan en Camarda: el propietario del AC Milan fue uno de los principales artífices de su renovación el pasado verano hasta 2031, con opción a otra temporada. La convicción de que el futbolista nacido en 2008 puede ser cada vez más importante para el club en los próximos años es firme, pero el presente muestra una realidad distinta y más compleja: la joven promesa del AC Milan viene de una operación de hombro que le hizo perderse la segunda mitad de la pasada temporada y necesita jugar.
AC Milan: Camarda apunta a salir cedido en enero; las dudas y el posible destino del joven talento del club
HACIA LA CESIÓN EN PRÉSTAMO
Amorim cree en Camarda, pero solo lo ha alineado cuatro veces en liga, con un total de 36 minutos, y una vez en la Europa League, desde el minuto 1 ante el Salzburgo, antes de sustituirlo en el 60. Camarda necesita jugar, pero en el AC Milan esa misión roza lo imposible, teniendo en cuenta su estado físico actual y la presencia de Ramos. Por eso, en las últimas horas está cobrando fuerza la posibilidad de una cesión ya en el mercado de fichajes de invierno. Amorim está dando un pequeño paso atrás y podría dar luz verde a la operación siempre que el AC Milan conserve la titularidad de los derechos del jugador.
DÓNDE PUEDE IR
El punto clave será evitar que el futuro de Camarda dependa únicamente de las oportunidades que ofrezca el mercado. Está claro que hacen falta minutos, continuidad, responsabilidad y la posibilidad de equivocarse. Son elementos que, para un delantero tan joven, pueden marcar la diferencia entre una progresión constante y una temporada a la espera de oportunidades esporádicas.
El AC Milan estaría valorando la posibilidad de buscarle un nuevo destino temporal si sus oportunidades de jugar siguieran siendo limitadas. Entre las opciones, la Serie B parece la más concreta, una categoría que podría ofrecer a Camarda más posibilidades de jugar con regularidad. Francesco estuvo cerca de la Samdporia el verano pasado y el interés sigue siendo firme. Pisa, Benevento y Empoli también son clubes interesados. Queda por ver qué decidirá el joven, una elección sobre la que reflexionarán tanto el club como su entorno con vistas a la Serie A.
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