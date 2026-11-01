La ambición de ganar algo importante esta temporada impulsa a Cardinale, que se ha declarado dispuesto a invertir en el mercado de enero en una reciente entrevista concedida a Gazzetta dello Sport. Para cumplir el objetivo que se ha marcado, el propietario del AC Milan cuenta con aprovechar los contactos y los conocimientos de Krosche, que el 1 de diciembre comenzará su etapa como director de fútbol del AC Milan.
AC Milan, Camarda apunta a salir cedido en enero: Cardinale insiste en traer a Endrick del Real Madrid al AC Milan
ENDRICK, UNA IDEA FIJA
El nombre que más ilusiona a Cardinale es el del brasileño Endrick, una obsesión desde el verano pasado, cuando Mourinho frenó las negociaciones con el Real Madrid. La postura del Special One se ha vuelto aún más rígida con el paso de los meses, pero el Milan no ha perdido la esperanza e insistirá con fuerza para intentar abrir una brecha. Las buenas relaciones con la agencia del exjugador del Palmeiras, Roc Nation, podrían ser una clave para suavizar la postura de la Casa Blanca. Varios clubes están pendientes de Endrick: Roma, Aston Villa y el recién incorporado Arsenal.
Camarda, rumbo a una cesión
Se avecinan semanas de profundas reflexiones en el AC Milan, sobre todo en la delantera, porque Ramos está demasiado solo y no consigue rendir al nivel de su potencial. La idea sería fichar a otro delantero de primer nivel, tanto para aumentar la competencia interna como para ofrecer nuevas opciones a Amorim. Y atención al futuro de Camarda: según Gianluca Di Marzio, cobra fuerza la posibilidad de una cesión en enero para que pueda jugar con regularidad.
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