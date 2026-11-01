El nombre que más ilusiona a Cardinale es el del brasileño Endrick, una obsesión desde el verano pasado, cuando Mourinho frenó las negociaciones con el Real Madrid. La postura del Special One se ha vuelto aún más rígida con el paso de los meses, pero el Milan no ha perdido la esperanza e insistirá con fuerza para intentar abrir una brecha. Las buenas relaciones con la agencia del exjugador del Palmeiras, Roc Nation, podrían ser una clave para suavizar la postura de la Casa Blanca. Varios clubes están pendientes de Endrick: Roma, Aston Villa y el recién incorporado Arsenal.