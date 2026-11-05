La plantilla corta confeccionada el pasado verano por Cardinale, Amorim y el grupo de trabajo integrado cuenta con un once titular fuerte, capaz de competir contra cualquiera (como ocurrió, precisamente, en el derbi), pero al mismo tiempo carece de alternativas sólidas. En varios casos, se puede hablar de jugadores que no están a la altura. El caso de Pietro Terracciano es emblemático: la anterior dirección ya lo había descartado, pero permaneció en el AC Milan por deseo de Amorim. Su temporada se resume en 45 minutos de mal juego contra el Benfica antes de ser sustituido en el descanso, una roja directa tras entrar como suplente en Salzburgo y una mala actuación contra el Ferencavaros, acompañada por los silbidos de San Siro. También crecen las dudas sobre Jashari, que, después de algunas actuaciones al menos cercanas al aprobado, sigue mostrando carencias técnicas, tácticas y de ritmo demasiado evidentes: el dinero gastado en él (más de 40 millones) ha sido un fracaso absoluto.

Hutchinson es irregular, pero, más allá de algunas limitaciones evidentes, siempre muestra una actitud acorde con la importancia de los partidos y, por eso, Amorim lo está utilizando con bastante regularidad.