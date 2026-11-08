¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Ruben Amorim MilanGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

AC Milan, Amorim: «Por eso pongo a Musah de lateral izquierdo»

AC Milán
Génova vs AC Milán
Génova
Serie A

El entrenador habla antes del partido contra el Genoa

Próximos partidos
SAS

SAS

Serie A

22 nov 2026

GEN

GEN

MIL

MIL

Serie A

22 nov 2026

FRC

FRC

Ruben Amorim, entrenador del Milan, habla ante los micrófonos de DAZN antes del partido contra el Genoa: «¿Ambiente caliente en Génova? No importa. Tenemos que responder a lo que se vio en el último partido. Tenemos que ser competitivos: eso es lo que quiero ver hoy. Un equipo competitivo. Ya lo hemos demostrado esta temporada: somos un equipo que puede jugar bien al fútbol, pero tenemos que ser competitivos».

  • Entre el derbi y el Ferencvaros: «Lo más importante es hacer hoy lo que no hicimos en el último partido. Sabemos que el Genoa es un equipo sólido, muy fuerte en los primeros minutos de los partidos. Es fuerte en la presión y en las transiciones. Si se fijan en los últimos partidos, hemos tenido problemas precisamente en esos aspectos. Así que debemos aprovechar lo que no salió bien en los partidos anteriores para preparar este lo mejor posible», según Milannews.it.

    Sobre Musah, alineado como lateral izquierdo: «El pie derecho en la banda izquierda. A veces se trata solo de las características de los jugadores y de las cualidades que queremos tener. Hay muchos aspectos».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
SAS

SAS

Serie A

22 nov 2026

GEN

GEN

MIL

MIL

Serie A

22 nov 2026

FRC

FRC