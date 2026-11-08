AC Milan, Amorim: «Por eso pongo a Musah de lateral izquierdo»

Entre el derbi y el Ferencvaros: «Lo más importante es hacer hoy lo que no hicimos en el último partido. Sabemos que el Genoa es un equipo sólido, muy fuerte en los primeros minutos de los partidos. Es fuerte en la presión y en las transiciones. Si se fijan en los últimos partidos, hemos tenido problemas precisamente en esos aspectos. Así que debemos aprovechar lo que no salió bien en los partidos anteriores para preparar este lo mejor posible», según Milannews.it.

Sobre Musah, alineado como lateral izquierdo: «El pie derecho en la banda izquierda. A veces se trata solo de las características de los jugadores y de las cualidades que queremos tener. Hay muchos aspectos».