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Grafica Calciomercato Amorim Milan 2026 Kway 16.9Calciomercato/Getty Images
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AC Milan, Amorim: «Debemos ser extremadamente claros con los aficionados: hará falta tiempo»

AC Milán
Serie A

Amorim habla en rueda de prensa en la víspera del derbi contra el Inter.

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Ruben Amorim compareció en Milanello en la habitual rueda de prensa previa al derbi de Milán contra el Inter.

Incluso en Top Gun también hay altibajos, siguiendo el ejemplo que puso Cardinale en sus entrevistas:

«Agradezco mucho el apoyo de Cardinale. Ya sabíamos, y cualquiera aquí tiene la lucidez necesaria para entenderlo, que no podemos construir unos cimientos sólidos si tenemos que convivir con este tipo de problemas en plena temporada. Hará falta tiempo, es inevitable, pero al mismo tiempo queremos ganar todos y cada uno de los partidos. Cuando no lo consigamos, seguiremos sintiéndolo por dentro y asumiéndolo con gran sufrimiento. Será así durante un tiempo. Necesitamos tiempo para hacer crecer y mejorar al equipo, y sabemos que las cosas buenas necesitan tiempo para encontrar el equilibrio perfecto y dar en el clavo. Creo que es una buena analogía y que tiene todo el sentido, pero eso no borra el dolor de la derrota. Sigue ahí, todavía escuece, pero debemos ser muy claros con nuestros aficionados y hacerles entender que hará falta tiempo».

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