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Habemus Head of Football. El Milan ha iniciado la cuenta atrás para recibir a Markus Krosche como responsable de fútbol. El directivo alemán de 46 años dejó oficialmente el Eintracht de Fráncfort el pasado 18 de octubre de 2026, tras pedir al club alemán que lo relevara de sus funciones. Sin embargo, el directivo no estaba del todo libre: su contrato con el Eintracht tenía una fecha de vencimiento prevista para el 30 de junio de 2028. Esto se debía a que el acuerdo incluía una cláusula de rescisión de entre 5 y 7 millones de euros. Cardinale, que ya había alcanzado un acuerdo total con Krosche, negoció con el Eintracht de Fráncfort para llegar a una solución intermedia: el club de la calle Aldo Rossi pagará 3,5 millones de euros al club alemán.