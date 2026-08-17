Infantino asumió el cargo en 2016 tras la salida de Sepp Blatter en medio de escándalos de corrupción. El Consejo de la FIFA acordó en 2022 que sus tres primeros años no contaban para el límite de tres mandatos porque estaba completando el mandato interrumpido de Blatter. En una carta enviada el 13 de agosto, FairSquare pidió al Comité de Revisión que revocara esa posición.

«Le escribimos para solicitarle que declare al Sr. Infantino inelegible para volver a presentarse a la Presidencia de la FIFA, sobre la base de que ya está cumpliendo su tercer y último mandato. Una decisión previa del Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento de‬ no contabilizar su primer mandato vulnera claramente la letra y el propósito de la disposición estatutaria de la FIFA sobre los límites de mandato presidencial», afirmaba la carta, según The Athletic.

«El 16 de diciembre de 2022, el Consejo de la FIFA celebró una reunión en Doha, Catar, tras la cual la FIFA publicó un comunicado de prensa en el que se hacía referencia a esta decisión: “El Consejo de la FIFA también confirmó por unanimidad su acuerdo con la opinión del Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento de que el periodo entre 2016 y 2019 no cuenta como un mandato para el actual presidente de la FIFA, que por lo tanto está a punto de terminar su primer mandato.”