El ambiente en el Fulham se volvió tóxico tras el pitido final del sábado, ya que los aficionados dejaron claro lo que pensaban después de una derrota por 3-2 en la Premier League ante el Crystal Palace. Alvaro Arbeloa, que tomó las riendas de Marco Silva después de que este se marchara al Benfica, ha encadenado ahora tres derrotas consecutivas para comenzar la nueva campaña. El resultado deja al Fulham como uno de los dos únicos equipos, junto al Coventry City, que todavía no han sumado ni un solo punto esta temporada, tras los anteriores tropiezos ante el Sunderland y el Chelsea.

Hablando después del partido, Arbeloa se mostró desafiante pese a la creciente presión y a los audibles abucheos desde la grada. "No merecíamos perder este partido", dijo Arbeloa a Match of the Day de la BBC. "Mis jugadores lo dieron todo, buena actitud, fueron valientes, tuvimos muchas ocasiones para marcar más goles. Ellos [Palace] aprovecharon sus ocasiones; al final el fútbol va de eso. Hicimos muchas cosas buenas para ganar el partido. Fue parecido contra el Chelsea, pero perdemos".