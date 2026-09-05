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¡Abucheos al Fulham tras otra derrota! Alvaro Arbeloa insiste en que su equipo «no mereció perder» después de que el Crystal Palace le infligiera su tercera derrota consecutiva
La frustración crece en Craven Cottage
El ambiente en el Fulham se volvió tóxico tras el pitido final del sábado, ya que los aficionados dejaron claro lo que pensaban después de una derrota por 3-2 en la Premier League ante el Crystal Palace. Alvaro Arbeloa, que tomó las riendas de Marco Silva después de que este se marchara al Benfica, ha encadenado ahora tres derrotas consecutivas para comenzar la nueva campaña. El resultado deja al Fulham como uno de los dos únicos equipos, junto al Coventry City, que todavía no han sumado ni un solo punto esta temporada, tras los anteriores tropiezos ante el Sunderland y el Chelsea.
Hablando después del partido, Arbeloa se mostró desafiante pese a la creciente presión y a los audibles abucheos desde la grada. "No merecíamos perder este partido", dijo Arbeloa a Match of the Day de la BBC. "Mis jugadores lo dieron todo, buena actitud, fueron valientes, tuvimos muchas ocasiones para marcar más goles. Ellos [Palace] aprovecharon sus ocasiones; al final el fútbol va de eso. Hicimos muchas cosas buenas para ganar el partido. Fue parecido contra el Chelsea, pero perdemos".
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El dominio táctico no se traduce en puntos
Arbeloa, un veterano con más de 350 partidos con clubes como el Real Madrid y el Liverpool, sabe muy bien que las métricas de rendimiento significan poco sin resultados. Durante su rueda de prensa posterior al Crystal Palace, el entrenador reflexionó sobre la mala fortuna que sufrió su equipo en defensa. «Tuvimos muchísima mala suerte en este gol [segundo gol del Palace]», dijo Arbeloa.
A pesar del progreso táctico que cree que está logrando el equipo, la historia no está de su lado: solo seis equipos de la Premier League han comenzado una temporada con cinco derrotas seguidas, y solo dos de ellos evitaron el descenso.
Los nuevos fichajes dejan destellos de brillantez
Una nota positiva para el Fulham ha sido la integración de varios fichajes destacados del verano. Arbeloa aprovechó sus contactos en el Bernabéu para incorporar a Cesar Palacios, Gonzalo Garcia y Manuel Angel.
Palacios estrenó su cuenta con el club al ser el más rápido en reaccionar a un rechace después de que Dean Henderson no blocara un despeje. Mientras tanto, Shea Charles, llegado desde el Southampton por 30 millones de libras, fue titular por primera vez en liga en el centro del campo mientras el Fulham busca dar con una fórmula ganadora.
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Arbeloa: «Las victorias llegarán»
Arbeloa no tardó en elogiar a sus nuevos pupilos por sus esfuerzos individuales durante la ajustada derrota. «Palacios y Garcia hicieron un gran partido. Cesar marcó un gol y, en el caso de Gonzalo, otra gran actuación», añadió Arbeloa.
«Buen esfuerzo de Gonzalo. Ese es el espíritu que quiero de mis jugadores, que el delantero se pelee un esprint para intentar evitar un gol. Con ese espíritu y ese carácter, si jugamos de esta manera, llegarán las victorias». El reto ahora es asegurarse de que ese espíritu se traduzca en dejar la portería a cero y sumar tres puntos.
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