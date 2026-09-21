«Absolutamente nada»: Claude Makelele carga contra el Real Madrid y Jose Mourinho por no tener un plan de juego claro

Después de perder 2-1 en el derbi madrileño el sábado, el Real Madrid ha caído a la cuarta plaza con 15 puntos, a solo uno del Atlético de Madrid, segundo clasificado. Mientras tanto, el líder de la liga, el Barcelona, ocupa la primera posición con un pleno de 21 puntos antes del parón internacional.

La derrota ha provocado frustración entre los aficionados y los exjugadores, especialmente teniendo en cuenta las altas expectativas que rodeaban el regreso de Mourinho al banquillo y un ajetreado mercado de fichajes veraniego.

En declaraciones a ESPN, Makelele no se mordió la lengua. Expresó una profunda decepción por la forma en que Mourinho ha planteado al equipo, sugiriendo que existe una falta total de dirección táctica y cohesión.