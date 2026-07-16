«Absolutamente incomprensible»: las leyendas inglesas Gary Lineker y Wayne Rooney critican las tácticas defensivas de Thomas Tuchel tras la dolorosa derrota ante Argentina en el Mundial

Lineker criticó sin rodeos la gestión del partido de Tuchel tras la ventaja de Gordon. Incrédulo, rechazó retirar a los atacantes y optar por un bloque bajo que invitó a Messi a presionar.

En el podcast «The Rest is Football» afirmó: «Nos pusimos por delante y luego nos replegamos. Los cambios lo hicieron aún más defensivo. Pasamos a jugar con cinco atrás y te dices: “vamos a jugar con un bloque bajo” contra un equipo que se desenvuelve bien en esa situación. Para mí no tenía ningún sentido.

Tácticamente fue asombroso; una decisión negativa. Todos veíamos el mismo partido y pensábamos lo mismo.

«Es incomprensible tener un plan y enfrentar al mejor futbolista de la historia sin marcarlo de cerca. Él enviaba balón tras balón al área».