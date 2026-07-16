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«Absolutamente incomprensible»: las leyendas inglesas Gary Lineker y Wayne Rooney critican las tácticas defensivas de Thomas Tuchel tras la dolorosa derrota ante Argentina en el Mundial
Lineker califica el cambio táctico de «sorprendente»
Lineker criticó sin rodeos la gestión del partido de Tuchel tras la ventaja de Gordon. Incrédulo, rechazó retirar a los atacantes y optar por un bloque bajo que invitó a Messi a presionar.
En el podcast «The Rest is Football» afirmó: «Nos pusimos por delante y luego nos replegamos. Los cambios lo hicieron aún más defensivo. Pasamos a jugar con cinco atrás y te dices: “vamos a jugar con un bloque bajo” contra un equipo que se desenvuelve bien en esa situación. Para mí no tenía ningún sentido.
Tácticamente fue asombroso; una decisión negativa. Todos veíamos el mismo partido y pensábamos lo mismo.
«Es incomprensible tener un plan y enfrentar al mejor futbolista de la historia sin marcarlo de cerca. Él enviaba balón tras balón al área».
- getty
Rooney afirma que Tuchel le costó a Inglaterra la final
Rooney criticó la falta de ambición del entrenador, que, según él, minó la confianza del equipo. La leyenda del Manchester United lamentó que Inglaterra perdiera impulso cuando tenía contra las cuerdas a los campeones del mundo.
«Las decisiones de Thomas Tuchel, seamos sinceros, nos han costado caro esta noche», afirmó Rooney. «Si eres un jugador ofensivo, vas ganando 1-0 y ves los cambios del entrenador, pierdes la confianza; solo puedes salirte con la tuya hasta cierto punto.
Entonces piensas: “Oh, no, vamos a replegarnos tanto tiempo, ¿cómo saldremos de esto?”. Es pánico. No puedes ganar por un gol y luego ceder la posesión y renunciar a marcar el segundo.
Si dejas que jugadores de esa calidad tengan el balón cerca de tu área, tarde o temprano van a marcar».
Se han hecho comparaciones con Southgate
La derrota recordó al pasado, y el exportero Joe Hart advirtió que los viejos hábitos persisten en la selección. Aunque hay nuevo técnico, el equipo sigue replegándose en los momentos clave.
Hart añadió: «Gareth Southgate estará en casa viendo este partido; recibió muchas críticas en los momentos decisivos con Inglaterra, cuando iban ganando y se encerraban en su área.
No veo que haya cambiado nada en esos momentos decisivos. Thomas Tuchel, por muchas alabanzas que le hayamos dedicado, al hacer ese cambio tan pronto, creo que se dio cuenta de que con ello estaba diciendo que no creía en su equipo, que no pensaba que pudieran asestar más golpes a Argentina».
- AFP
Casillas y Müller, sorprendidos por la falta de valentía
Las críticas no fueron solo nacionales: los campeones mundiales Thomas Müller e Iker Casillas también se mostraron sorprendidos por la estrategia de Inglaterra.
Müller se mostró perplejo ante la estrategia táctica y declaró en un vídeo publicado en su cuenta de X: «No puedo creer ni entender cómo afronta Inglaterra este partido, sobre todo después de ir ganando. No entiendo cómo permiten que toda la selección argentina lance un centro tras otro desde posiciones perfectas, pero da igual...».
Casillas se hizo eco de estos sentimientos y escribió en X: «[Inglaterra] marca el gol y luego se replegó. Una estrategia cobarde. No han salido de su propia área y han permitido que [Argentina] se adentre más en su campo. Se produce el resultado lógico», antes de afirmar que el equipo de Tuchel había cometido un «harakiri», un método tradicional de suicidio ritual mediante destripamiento practicado por los samuráis japoneses.
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