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«Absolutamente devastado»: Micah Richards rompe su silencio después de que el Manchester City sea declarado culpable de 114 infracciones financieras de la Premier League
Un veredicto demoledor para el City
El Manchester City ha quedado conmocionado después de ser declarado culpable de incumplir las normas financieras de la Premier League tras una larga audiencia ante una comisión independiente. Se determinó que el club cometió 114 de los 115 cargos formulados en su contra, correspondientes al periodo comprendido entre la temporada 2008-09 y la 2017-18.
La Premier League confirmó el veredicto y afirmó que el City había organizado contratos ficticios y se había apoyado en acuerdos engañosos para inflar artificialmente sus ingresos mientras reducía costes. El informe de la comisión independiente también reveló que testigos clave del club prestaron declaraciones falsas y deshonestas.
Las conclusiones arrojan una sombra muy oscura sobre una etapa de gran éxito para el club y han provocado fuertes reacciones en todo el mundo del fútbol. El ex capitán del Manchester United Roy Keane incluso sugirió que los jugadores del City deberían tirar sus medallas a la basura.
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Richards admite que está devastado
El exdefensa del City Richards por fin ha roto su silencio sobre el escándalo y ha admitido que la noticia le afectó mucho. Richards, que ganó la Premier League con el equipo de Roberto Mancini en 2012, compartió su reacción emocional a las conclusiones.
«Los informes eran preocupantes», explicó en el pódcast The Rest is Football. «Vi las palabras que utilizó la Premier League sobre contratos ficticios y me sentí absolutamente devastado.
«Llevo en ese club desde los 14 años, moriría por ese club. Cumplí mi sueño en el Manchester City, pero luego escuchar estos informes, y no solo yo como exjugador, sino también los aficionados, por lo que tienen que pasar, es absolutamente devastador».
El impacto más amplio en el fútbol
Las infracciones financieras implican presuntos mecanismos de financiación encubierta por valor de más de 830 millones de libras con socios comerciales. Según la comisión, estos acuerdos de patrocinio no reflejaban su verdadera naturaleza económica, socavando por completo la integridad de la competición.
Richards admitió que sentía una mezcla de tristeza, enfado y confusión por la situación, y reconoció que el City sigue manteniendo su inocencia. Sin embargo, subrayó que las consecuencias van mucho más allá de la mitad azul de Mánchester.
«No hay ganadores», afirmó Richards. «Si el Man City apela y sale absuelto, seguirá estando manchado. Y, si es declarado culpable después de la apelación, ¿qué pasa entonces?
«Y no se trata solo de los aficionados del Man City o de los jugadores del Man City, sino de que toda la Premier League queda en entredicho. Esto podría alargarse durante años y años y años».
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¿Qué le espera ahora al Manchester City?
El City niega con firmeza cualquier irregularidad y sostiene que posee pruebas irrefutables para respaldar su postura. El club tiene hasta el 2 de octubre para presentar un recurso formal contra las conclusiones de la comisión independiente.
Si el veredicto de culpabilidad se mantiene, el club podría enfrentarse a castigos sin precedentes y de enorme dureza. Entre las posibles sanciones figuran una masiva deducción de puntos, una prohibición de fichar o incluso la expulsión directa de la Premier League. También existe la posibilidad real de que al City se le retiren los tres títulos de la Premier League que ganó durante el periodo en cuestión.
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