Con ocho goles y tres asistencias, lidera junto a Kylian Mbappé la clasificación de la Bota de Oro. Sus cifras confirman que su inteligencia futbolística compensa su menor potencia física.

Esta evolución refleja una carrera de constante adaptación táctica. Antes, desequilibraba como extremo veloz en el Barcelona, hasta que Pep Guardiola lo convirtió en falso nueve.

Hoy, en el Inter de Miami y en la selección, actúa como creador de juego desde una posición más retrasada. Él mismo lo resume: «Antes no prestaba mucha atención a la táctica. Con Guardiola he aprendido muchísimo: a entender los espacios, la posesión y cómo funciona realmente el juego».