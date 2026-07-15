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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Traducido por

¡Absolutamente asombroso! Un informe revela increíbles estadísticas sobre el esfuerzo de carrera de Lionel Messi

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Inglaterra vs Argentina
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L. Messi

Lionel Messi está revolucionando su juego en el Mundial con un estilo muy particular. Según la BBC, es el centro de atención de datos sorprendentes de cara a la semifinal contra Inglaterra.

Según el informe, Messi recorre solo 8,2 km cada 90 minutos. Y solo acelera de forma decisiva 2,7 veces por partido, casi la mitad de los 5,3 sprints que hacía hace cuatro años.

  • Sin embargo, tras esa aparente pasividad hay un plan inteligente: Messi dosifica sus fuerzas para explotar en los momentos clave. Caminar durante el 47 % del tiempo de juego no indica desgaste, sino una evolución notable.

    Aunque recorre menos, su influencia en el ataque argentino sigue siendo inigualable: ya suma 33 disparos a puerta y 21 ocasiones de gol de gran calidad en el torneo. Esas 54 acciones ofensivas marcan un récord en un Mundial desde la legendaria actuación de Diego Maradona en 1986.

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  • messi(C)Getty Images

    Lionel Messi lidera la clasificación de goleadores del Mundial

    Con ocho goles y tres asistencias, lidera junto a Kylian Mbappé la clasificación de la Bota de Oro. Sus cifras confirman que su inteligencia futbolística compensa su menor potencia física.

    Esta evolución refleja una carrera de constante adaptación táctica. Antes, desequilibraba como extremo veloz en el Barcelona, hasta que Pep Guardiola lo convirtió en falso nueve. 

    Hoy, en el Inter de Miami y en la selección, actúa como creador de juego desde una posición más retrasada. Él mismo lo resume: «Antes no prestaba mucha atención a la táctica. Con Guardiola he aprendido muchísimo: a entender los espacios, la posesión y cómo funciona realmente el juego».

  • Argentina puede alcanzar un hito histórico frente a Inglaterra

    «El fútbol ha cambiado mucho. Ahora es más táctico y físico; antes había más espacios», dijo Messi.

    De cara a la semifinal del miércoles en el Atlanta Stadium, Inglaterra tiene una tarea titánica: neutralizar al creador de juego. 

    En sus 15 partidos mundialistas, solo Polonia lo contuvo sin gol ni asistencia. Además, Argentina busca ser la primera desde Brasil 1962 en revalidar el título.

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