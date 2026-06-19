Sus cualidades llamaron la atención de la Academia Maouadi Wadi, en Senegal, que ya había formado a jugadores como Mame Diouf, exdelantero del Manchester United.

Al ser socio estratégico del Tromsø, la academia facilitó que Kinteh viajara a Noruega en febrero de 2025 para realizar una prueba junto a su compañero Masamba M'Baye.

Mbaye no superó las pruebas, pero Kinteh impresionó y firmó un contrato hasta 2029.

Debutó con el primer equipo tras solo tres partidos con el filial y, en mayo de 2025, obtuvo el premio a mejor revelación de la liga noruega.

La selección de Gambia le convocó en agosto del año pasado y debutó ante Gabón en octubre, en la fase de clasificación para el Mundial 2026.