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Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

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Aboubakar Kinteh: una joya negra que cruzó el sol de África y la nieve de Europa para convertirse en campeón de Asia

FEATURES
Al Ahli
1ª División
Tromsoe
A. Kinteh
Arabia Saudita
Noruega
Gambia

El defensa gambiano es el primer fichaje del «Al-Raqi».

El Al-Ahli, campeón de Asia, ha anunciado el primer fichaje de la Liga Saudí para el próximo mercado de verano: el defensa gambiano Aboubakar Sidi Kinteh.

El club ha anunciado este viernes el fichaje del defensa gambiano Aboubakar Sidi Kinteh, procedente del Tromsø noruego, con un contrato de cinco años que finaliza en 2031.

  • ¿Quién es Aboubakr Sidi Kinteh?

    Aboubakar Sidi Kinteh es un defensa gambiano de 19 años, nacido el 30 de noviembre de 2006.

    Destaca por su pierna izquierda, cualidad cada vez más valorada en los entrenadores.

    Su habilidad para sacar el balón con calma y precisión bajo presión le permite construir el juego con acierto.

    Además, mantiene gran fuerza, velocidad y capacidad de cobertura, lo que lo acerca al defensor completo.

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  • Del sol de África a la nieve de Europa

    Sus cualidades llamaron la atención de la Academia Maouadi Wadi, en Senegal, que ya había formado a jugadores como Mame Diouf, exdelantero del Manchester United.

    Al ser socio estratégico del Tromsø, la academia facilitó que Kinteh viajara a Noruega en febrero de 2025 para realizar una prueba junto a su compañero Masamba M'Baye.

    Mbaye no superó las pruebas, pero Kinteh impresionó y firmó un contrato hasta 2029.

    Debutó con el primer equipo tras solo tres partidos con el filial y, en mayo de 2025, obtuvo el premio a mejor revelación de la liga noruega.

    La selección de Gambia le convocó en agosto del año pasado y debutó ante Gabón en octubre, en la fase de clasificación para el Mundial 2026.

  • Una batalla europea... y la victoria para el campeón de Asia.

    El verano pasado el Tromsø rechazó vender al defensa gambiano, fichado meses antes, por 5 millones de euros; buscaba una ganancia mayor.

    Este verano, con 19 años, el jugador atrajo a Club Brugge, Colonia, Estrasburgo y Trabzonspor.

    Pese a ese interés, el Al-Ahly lo fichó de forma definitiva por 7 millones de euros, que pagará en varios plazos.

    La afición confía en que se sume a la lista de defensas destacados como Roger Ibáñez, Merih Demiral, Ryan Hamed y Mohamed Suleiman Bakr.