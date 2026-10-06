«Siempre he sostenido y reiterado dos principios muy simples, pero nunca descontados: el respeto de las reglas, para todos, y la autonomía del deporte, en observancia de las normas del Estado».





Así lo afirma, en una nota, el ministro de Deporte y Juventud, Andrea Abodi, en relación con el nombramiento de Giovanni Malagò como comisario de la FIGC, recordando que «el CONI, a través de sus órganos y en el ejercicio de sus prerrogativas, ha tomado sus decisiones sobre la intervención de la FIGC, que pertenecen íntegramente a la autonomía del ordenamiento deportivo. Hay una regla que no ha sido respetada y una solución que ha sido identificada por las instituciones deportivas, reafirmando su eficacia».



