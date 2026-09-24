Pero, en contra de lo esperado, la trayectoria de Abdulqudus Atiyah se apagó considerablemente, y su nombre dejó de recibir el mismo interés que gozaba anteriormente como joven portero del que se preveía que defendería la portería de Arabia Saudí durante los próximos años.

Tras apenas medio temporada con el Al-Fayha, Abdulqudus Atiyah se marchó al Al-Wehda, con el que permaneció seis años, durante los cuales contribuyó a su regreso a la Roshn Saudi League, con un paréntesis de una única temporada cedido al Al-Adalah.

Todo eso fue normal, hasta el 9 de febrero de 2023, cuando el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, hizo historia con el hat-trick más rápido en la historia de la liga saudí, y ello a costa de Abdulqudus Atiyah.

El Al-Wehda perdió ante el Al-Nassr con un póker de Ronaldo, pero el gran perdedor fue el portero saudí, que fue objeto de duras críticas por parte de la afición y de los medios de comunicación locales e internacionales, que llegaron incluso a la burla.

En aquel momento, surgieron numerosas campañas para respaldar y apoyar a Atiyah, pero su mayor apoyo fue la campaña de burlas, que lo impulsó unos pasos hacia adelante, hasta llegar a lo que es ahora.