Getty Images Sport
Traducido por
A Virgil van Dijk no le gustan las pausas para hidratarse en el Mundial tras el primer partido de Holanda contra Japón
Los Países Bajos viven sus primeras pausas para beber en un Mundial
Países Bajos debutó en el Mundial con un duelo lleno de goles en Dallas, pero los cambios normativos de la FIFA acapararon los comentarios posteriores.
Las nuevas directrices para el torneo de 2026 imponen pausas de hidratación en todos los partidos, sea cual sea el tipo de estadio.
Tras el partido, Van Dijk criticó que estas pausas sean obligatorias y advirtió de que favorecen más a la televisión que a los jugadores, sobre todo en estadios cubiertos con clima controlado.
- AFP
Van Dijk cuestiona el carácter «comercial» de las interrupciones
Van Dijk fue directo al hablar del impacto táctico y físico de las pausas a mitad de la primera parte: «Las pausas para hidratarse son interesantes. He visto casi todos los partidos. Cada vez que se va a publicidad no me gusta».
El futbolista de 34 años agregó que esos cortes también afectan a quienes ven el partido por televisión y concluyó: «Si hace mucho calor, podrían incluirse, pero habría que evaluarlo partido a partido. Ya he dicho bastante».
El ritmo del partido se interrumpió en el empate de Dallas.
Las constantes interrupciones frustraron a Holanda, que perdió ritmo. Tras un primer tiempo prudente, Van Dijk y Summerville marcaron para los neerlandeses.
Sin embargo, Japón igualó el marcador en dos ocasiones gracias a la irregularidad del encuentro.
Los tantos de Keito Nakamura y Daichi Kamada en los últimos minutos aseguraron el empate en el Grupo F. Aunque Van Dijk fue el mejor de los suyos, su frustración creció por el formato de cuatro tiempos que la FIFA impuso en este torneo, criticado por dividir el partido de forma artificial.
- (C)Getty Images
El debate entre el bienestar de los jugadores y la televisión
La norma de la FIFA para el Mundial 2026 busca proteger a los jugadores del calor extremo previsto en Norteamérica; sin embargo, su aplicación en estadios modernos y climatizados como el AT&T Stadium ha generado un intenso debate. Los críticos comparan estas pausas con el formato de la NFL, lleno de interrupciones publicitarias.
Van Dijk reconoce la necesidad de proteger a los jugadores, pero advierte que la falta de flexibilidad perjudica el espectáculo. Ahora Holanda se centra en su segundo partido contra Suecia, donde buscará tres puntos sin más distracciones.