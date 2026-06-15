Países Bajos debutó en el Mundial con un duelo lleno de goles en Dallas, pero los cambios normativos de la FIFA acapararon los comentarios posteriores.

Las nuevas directrices para el torneo de 2026 imponen pausas de hidratación en todos los partidos, sea cual sea el tipo de estadio.

Tras el partido, Van Dijk criticó que estas pausas sean obligatorias y advirtió de que favorecen más a la televisión que a los jugadores, sobre todo en estadios cubiertos con clima controlado.