«¡A ver hasta dónde llego!»: el delantero del Bayer Leverkusen Patrik Schick, orgulloso tras hacer historia en la Bundesliga al marcar en seis partidos consecutivos

Que esté firmando el inicio de temporada liguera más goleador de su carrera resulta especialmente llamativo, dado que las lesiones habían interrumpido gravemente sus anteriores campañas en Alemania. Ahora, plenamente recuperado y en racha goleadora, el atacante parece capaz de superar su mejor marca personal de 24 goles en liga, alcanzada en la temporada 2021-22.

Más allá de los logros individuales, el resultado del domingo prolongó la notable recuperación del Bayer Leverkusen bajo las órdenes de Carles Martinez Novell tras la derrota ante el Elversberg en la primera jornada. El equipo ha sumado 13 de los últimos 15 puntos posibles.

Igualado a puntos con el Friburgo, cuarto clasificado, el Leverkusen está a solo un punto del líder, el Bayern, y refuerza su condición de auténtico aspirante al título.