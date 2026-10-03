Belga
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«A veces parecía ping-pong»: Nathan Ngoy y Maxim De Cuyper desvelan lo que pasó en el alocado duelo contra Turquía
La joven pareja de defensas ayuda a Bélgica a lograr una crucial portería a cero
Los defensas belgas Nathan Ngoy y Maxim De Cuyper desempeñaron papeles vitales para que Bélgica lograra una trabajada victoria por 3-0 sobre Turquía en la UEFA Nations League en Lieja. Los goles de Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku sellaron el triunfo, pero la unidad defensiva tuvo que soportar una presión considerable.
La portería a cero mantiene a Bélgica en la segunda posición del Grupo A, con seis puntos en tres partidos.
Ngoy y De Cuyper lideraron una zaga que supo hacer frente a las transiciones ofensivas de alta intensidad de Turquía.
- ANP
Ngoy describe la intensidad frenética del partido y elogia al veterano dúo
Tras el partido, Ngoy admitió que el ritmo caótico y de ida y vuelta del encuentro hizo que las tareas defensivas fueran excepcionalmente exigentes. Subrayó que la unidad del equipo fue el factor decisivo para repeler los ataques de Turquía antes de expresar su gratitud hacia líderes veteranos como De Bruyne y Lukaku.
Ngoy reveló que el certero gol de Lukaku no le sorprendió, dado su estado de forma en los entrenamientos.
«Fue un buen partido», dijo Ngoy a RTL. «A veces parecía un partido de ping-pong, con el balón yendo por todas partes. Defensivamente, fue bastante duro. La clave fue mantenernos unidos. Romelu Lukaku también las mete muy bien en los entrenamientos, así que su gol desde luego no me sorprende. Tener a jugadores como ellos en la plantilla es fantástico».
De Cuyper pide calma en medio del frenético ritmo del partido
De Cuyper se mostró en la misma línea que Ngoy sobre el ritmo frenético del partido y señaló que Turquía generó varias acciones peligrosas. El joven defensa reconoció que Bélgica podría haber gestionado mejor el ritmo en los momentos de mayor presión.
A pesar del constante intercambio de golpes del encuentro, la solidez defensiva de Bélgica se mantuvo firme.
De Cuyper destacó la importancia de aprender de los partidos internacionales de alta intensidad.
«Este fue un partido importante», declaró De Cuyper a Sporza. «Fue de ida y vuelta durante muchos tramos. Podríamos haber estado más tranquilos por momentos, porque hubo mucha intensidad. Ellos también tuvieron sus ocasiones».
- Beautiful Sports International
La defensa belga espera con ganas los próximos desafíos del Grupo A
Ngoy, De Cuyper y sus compañeros en defensa se marchan de Lieja con la confianza reforzada tras dejar la portería a cero ante un peligroso ataque turco. El equipo de Mark van Bommel prepara ahora sus próximos partidos de grupo mientras persigue a Francia en lo más alto del Grupo A.
Turquía sigue última del grupo y busca sus primeros puntos.
Los defensas emergentes de Bélgica aspiran a consolidarse aún más en sus próximos encuentros.
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