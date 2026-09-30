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A veces parece un genio y a veces un tonto: ¿cómo resolvió Tuchel el enigma de Arnold?

Chequia vs Inglaterra
Chequia
Inglaterra
UEFA Nations League A
T. Alexander-Arnold
A. Gordon
J. Bellingham
T. Tuchel
Chequia
Inglaterra
Alemania

Impacto inmediato

La selección de Inglaterra regresó con tres puntos, dos goles y la portería a cero, situando su campaña en la Liga de Naciones de Europa por el buen camino.

Thomas Tuchel encontró la fórmula de la victoria, con una gran ayuda de la selección checa, que jugó durante más de una hora con 10 jugadores y actuó como un anfitrión propicio para los experimentos del técnico alemán.

  • Alexander-Arnold en el centro del cambio

    El diario Daily Mail señaló en un informe analítico tras el partido que "Trent Alexander-Arnold fue titular por primera vez bajo la dirección de Tuchel, quien parecía haber llegado por fin al punto en el que ya no le quedaba otra opción más que confiar en el jugador del Real Madrid".

    Y continuó: "Había una lógica detrás de su elección, teniendo en cuenta que Inglaterra esperaba tener la posesión del balón durante largos periodos, algo que efectivamente ocurrió".

    La selección checa se replegó en sus zonas, mientras que la selección inglesa adelantó a sus laterales hacia arriba y hacia las bandas. Quizás estuvieron demasiado adelantados, lo que provocó que se ahogaran los espacios que los extremos necesitaban para jugar y que el último tercio ofensivo quedara congestionado.

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    En la primera parte, Inglaterra generó mucho más peligro por el costado izquierdo, donde la dupla formada por Lewis Hall y Anthony Gordon estableció una sociedad exitosa gracias a un entendimiento natural, del que carecieron Bukayo Saka y Alexander-Arnold en el costado derecho.

    Tuchel dijo tras el partido: "Nunca dudamos de su capacidad para ofrecer este tipo de pases decisivos".

    Y añadió: "Jugar desde una posición más retrasada en la segunda parte le convino más que adelantarse en la primera".

    Y continuó: "En general, creo que ofrecimos una actuación buena y profesional. Y, por supuesto, la tarjeta roja, como sucede siempre, influye enormemente en el partido, y una tarjeta roja temprana a veces hace la tarea más complicada desde el punto de vista psicológico".


  • Efecto inmediato: el cambio de Tuchel abre el camino a Arnold

    El Daily Mail continuó: "El ajuste táctico que realizó Tuchel tuvo un efecto inmediato. A veces las cosas salen a favor del entrenador, y a veces no. A veces el entrenador parece un genio, y a veces parece un tonto".

    Con la entrada de Eberechi Eze en lugar de Myles Lewis-Skelly entre los dos tiempos, Inglaterra jugó con dos mediapuntas, con la presencia de Morgan Rogers, detrás del delantero Harry Kane, en un dibujo 4-1-4-1.

    Elliott Anderson asumió la labor de pivote en solitario, y el primer efecto de ello fue abrir un carril tentador para que Alexander-Arnold avanzara con Saka hacia dentro.

    Eso permitió a Arnold llegar al balón en una zona peligrosa y luego enviar un centro magnífico a Gordon, que marcó de cabeza.

    Gordon merece todos los elogios, tras atacar el balón en el segundo palo. Y parece, en efecto, que ha ganado más confianza desde su traspaso al Barcelona.

    Pero los elogios también van para Alexander-Arnold. La segunda parte ante una selección con un jugador menos preparó exactamente las condiciones en las que puede brillar un talento como el suyo, tras liberarse en gran medida de las responsabilidades defensivas y disponer de libertad de movimiento.

    Arnold respondió al reto y ayudó a Inglaterra a avanzar, además de asumir el papel de jugador veterano, tras encargarse de tutelar al adolescente Rio Ngumoha, que entró en el minuto 71.

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  • Gordon sigue brillando; Bellingham espera su turno

    Anthony Gordon fue uno de los jugadores más destacados del partido, algo que se reflejó especialmente en la primera parte gracias al notable entendimiento que mostró con Lewis Hall por la banda izquierda.

    La culminación de esta brillante actuación llegó con el gol de la ventaja, después de aprovechar un centro de Alexander-Arnold que remató de cabeza desde el segundo palo.

    El informe señaló que Gordon se ve más confiado desde su fichaje por el Barcelona, algo que se reflejó en su movilidad y en su capacidad para aprovechar la ocasión ante la portería.

    Por otro lado, Tuchel resistió el impulso de recurrir a Jude Bellingham en busca de un gol y prefirió, en su lugar, apostar por la creatividad de Eze y su capacidad para ofrecer soluciones inesperadas, además de un movimiento más rápido de todo el equipo en la circulación del balón.

    El juego más incisivo consiguió sacar a la selección checa de su estructura defensiva.

    En cuanto Gordon anotó el gol de la ventaja, los locales comenzaron a realizar intentos ofensivos de vez en cuando, y el partido volvió a abrirse.

    Inglaterra pasó a ganar por dos goles antes de que entrara Bellingham, quien sustituyó a Harry Kane poco después de que el capitán de la selección marcara su gol internacional número 87.

    El informe concluyó: "Kane demostró que no necesita ofrecer una gran actuación para influir en el partido, lo cual es una señal de su potencial como delantero y gran goleador".

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