A veces parece un genio y a veces un tonto: ¿cómo resolvió Tuchel el enigma de Arnold?

El diario Daily Mail señaló en un informe analítico tras el partido que "Trent Alexander-Arnold fue titular por primera vez bajo la dirección de Tuchel, quien parecía haber llegado por fin al punto en el que ya no le quedaba otra opción más que confiar en el jugador del Real Madrid".

Y continuó: "Había una lógica detrás de su elección, teniendo en cuenta que Inglaterra esperaba tener la posesión del balón durante largos periodos, algo que efectivamente ocurrió".

La selección checa se replegó en sus zonas, mientras que la selección inglesa adelantó a sus laterales hacia arriba y hacia las bandas. Quizás estuvieron demasiado adelantados, lo que provocó que se ahogaran los espacios que los extremos necesitaban para jugar y que el último tercio ofensivo quedara congestionado.

Foros de Kooora









En la primera parte, Inglaterra generó mucho más peligro por el costado izquierdo, donde la dupla formada por Lewis Hall y Anthony Gordon estableció una sociedad exitosa gracias a un entendimiento natural, del que carecieron Bukayo Saka y Alexander-Arnold en el costado derecho.

Tuchel dijo tras el partido: "Nunca dudamos de su capacidad para ofrecer este tipo de pases decisivos".

Y añadió: "Jugar desde una posición más retrasada en la segunda parte le convino más que adelantarse en la primera".

Y continuó: "En general, creo que ofrecimos una actuación buena y profesional. Y, por supuesto, la tarjeta roja, como sucede siempre, influye enormemente en el partido, y una tarjeta roja temprana a veces hace la tarea más complicada desde el punto de vista psicológico".



