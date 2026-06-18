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«A veces me lo merezco»: Jude Bellingham responde con sinceridad a sus críticos tras ayudar a Inglaterra a vencer a Croacia en su primer partido del Mundial
Bellingham se enfrenta al «ruido» exterior
Bellingham dejó claro que su único objetivo es conseguir resultados para la selección y hacer caso omiso de las críticas externas.
«Me ha venido bien dejar de lado el ruido y demostrar a mi país y a mis compañeros lo comprometido que estoy con ayudar al equipo a ganar», declaró Jude Bellingham tras la victoria de Inglaterra. «Contribuir y ayudar a mi equipo y a mi país son algunos de los mayores honores, y ese honor no cambia por el ruido exterior».
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La estrella del Real Madrid asume el escrutinio como parte del juego.
El centrocampista suele estar en el ojo del huracán por las altas expectativas que genera en club y selección. Sin embargo, Bellingham insiste en que entiende las críticas como parte del fútbol moderno y ve este partido como la mejor respuesta.
«Sé que forma parte de ser futbolista; no le guardo rencor a nadie que hable mal de mí porque, a veces, me lo merezco», afirmó. «Hoy creo que ha estado bien intentar demostrarle a la gente quién soy y recordárselo».
Una combinación de creatividad de élite y tenacidad defensiva
En Dallas, Bellingham no solo marcó un gol: mostró un compromiso total. Su intensidad sin balón le dio a Inglaterra el control del centro del campo.
Su despliegue táctico recordó por qué es clave para la selección, y con garra cortó el juego rival, callando críticas sobre su disciplina.
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Sin dramas entre bastidores
Bellingham restó importancia a las tensiones en la selección inglesa tras el intercambio que Tuchel mantuvo con Pickford en la banda antes del descanso. El centrocampista del Real Madrid afirmó que no hubo drama en el vestuario y destacó que el mensaje del entrenador fue tranquilo, claro y justo lo que el equipo necesitaba.
«No fue un momento de gran drama ni de gritos; fue justo lo que el equipo necesitaba», afirmó Bellingham. «Tenemos un grupo maduro con grandes líderes; todos sabíamos el nivel que debíamos alcanzar. El inicio del segundo tiempo nos dio una gran base».
Inglaterra se medirá a Ghana en su segundo partido del grupo el 23 de junio.