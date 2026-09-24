«A veces los intereses del club son distintos»: por qué Carlo Ancelotti elegirá a Estevao pese a su papel de suplente en el Chelsea

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, atendió a los medios antes del doble enfrentamiento de la Canarinha contra Australia y aclaró su postura sobre el joven delantero Estevao. Al responder a preguntas sobre la reducción de minutos del futbolista en el Chelsea, el técnico italiano insistió en que las convocatorias de la selección funcionan de manera independiente a las decisiones de los clubes.

Ancelotti confirmó que el jugador de 19 años sigue siendo una pieza central del proyecto a largo plazo de Brasil para el Mundial.

También afirmó su intención de darle a Estevao minutos valiosos durante la ventana internacional para apoyar su desarrollo.