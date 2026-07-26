«A veces jugará, otras no»: Cristiano Ronaldo sabe que deberá aceptar un nuevo papel bajo las órdenes de Jorge Jesus si quiere seguir en la selección de Portugal, donde ya suma 233 partidos

El nombramiento de Jesús como nuevo seleccionador de Portugal marca un cambio tras la decepción en el Mundial 2026.

El expresidente del Benfica, Vieira, quien trabajó codo con codo con Jesús en el Estadio da Luz, afirma que este técnico de 72 años es la persona indicada para llevar al país hacia adelante.

En declaraciones a Antena 1, afirmó: «Lo conozco muy bien. Es un gran profesional. No soy el único que lo dice; los jugadores que han trabajado con él coinciden». Es una elección acertada. Tener de nuevo un seleccionador portugués es muy importante; el último fue Fernando Santos, ahora llega Jorge y estoy seguro de que nos hará felices».