«A veces hay que dar un paso atrás». El inversor Hasan Ismaik sugiere el descenso forzoso del TSV 1860 Múnich. ¿Qué le ha pasado esta vez?

El club necesita más que nueva financiación. «Requiere una reestructuración real, control financiero, cumplimiento normativo y una dirección que siga los estándares modernos, como ya hacen clubes y empresas de éxito», declaró el inversor.
«Tras tantos años, debemos ser sinceros: la situación actual no puede continuar. No busco culpar a la dirección, a los aficionados, al socio ni a mí mismo. Si los Löwen tuvieran que reconstruirse desde cero en ligas inferiores, no sería una vergüenza», afirmó Ismaik.
A diferencia de 2017, cuando el descenso forzó un regreso al estadio Grünwalder y el club se reinventó como un equipo de barrio de culto, hoy ningún aficionado sentiría ese espíritu de renacimiento.
Pese a todo, sus palabras suenan ahora lógicas y hasta sensatas. Pero sigue siendo un misterio por qué Ismaik ha decidido justo ahora que el éxito deportivo ya no le importa.
Hace un año, la anterior directiva y él casi cayeron en la trampa de un posible estafador; Una venta ya anunciada —y celebrada con pirotecnia por los aficionados de los Löwen en Múnich-Giesing— de las participaciones de Ismaik a un inversor misterioso fracasó en el último momento; aún no está claro si ese inversor existió.
Desde entonces, Ismaik busca deshacerse de los Löwen. Según SPOX, en los últimos meses al menos tres grupos de inversores reales se pusieron en contacto con él; entre ellos, uno liderado por el exinternacional Thomas Hitzlsperger y el excéutico del 1860 Markus Rejek confirmó las conversaciones. No hubo acuerdo, quizá porque Ismaik consideró demasiado baja la oferta de decenas de millones.
Lo cierto es que sus acciones no ganarían valor con un nuevo descenso forzoso a la liga amateur.