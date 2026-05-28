«A veces hay que dar un paso atrás». El inversor Hasan Ismaik sugiere el descenso forzoso del TSV 1860 Múnich. ¿Qué le ha pasado esta vez?

Pocas horas antes de la jornada conmemorativa, Hasan Ismaik —accionista mayoritario desde hace 15 años de este club tan temperamental— Tras invertir más de 80 millones de euros sin acercarse a la Champions ni siquiera a la Bundesliga que prometió, publicó un comunicado en redes que confirmaba las inquietantes noticias y rumores de los últimos días.

Sí, Ismaik ha rescindido un préstamo clave que su empresa y su representante confirmaron hace semanas.

Sin esa garantía de liquidez de 2,7 millones que la DFB exige para otorgar la licencia de Tercera, el club queda en una situación crítica.

Además, da a entender que prefiere regresar a la Regionalliga (cuarta división) antes que intentar, por novena vez, el ascenso a Segunda.

Ya lo vivió el club tras descender deportivamente en 2016/2017 y después de que Ismaik, mediante un SMS con el número 4 a un reportero del Süddeutsche Zeitung, diera el visto bueno mientras la directiva negociaba la financiación del déficit.

Ya se intuye: la locura en el TSV 1860 tiene su método.