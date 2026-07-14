«A un paso de la tarjeta roja»: una fea jugada de Michael Olise en la semifinal del Mundial contra España causa revuelo

El campeón del mundo en 2014 opinó sobre el árbitro: «Debía haber mostrado la amarilla. No lo hizo porque Adrien Rabiot ya tenía una y no quería parecer parcial». Y añadió: «Podría haber sido roja, hay que dejarlo claro».

Para el experto en arbitraje Patrick Ittrich, la entrada de Olise «tenía todos los ingredientes para una tarjeta roja». Hummels respondió: «Según el manual, sí; según cómo veo el fútbol, no. Es una semifinal del Mundial, minuto 14; no es lo mismo que en la tercera jornada de Liga de Campeones o de un Mundial».

La dura falta sobre Rodri reflejó el partido de Olise en la primera parte. El hasta entonces brillante atacante apenas encontró espacios ante la sólida y móvil defensa española. Tras media hora y con el 0-1, regresó a la banda derecha desde su nueva posición de mediapunta, sin lograr influir en el juego.