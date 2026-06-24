A un año de Brasil 2027: ¿Está el país anfitrión preparado para el Mundial femenino? ¿Es la selección de Estados Unidos la favorita? ¿Podrán España o Inglaterra aguar la fiesta?

Dentro de un año se celebrará en Brasil la Copa Mundial Femenina de la FIFA, marcando la primera vez que este torneo se disputa en Sudamérica.

Ocho ciudades, entre ellas Fortaleza y Río de Janeiro, recibirán a 32 selecciones del 24 de junio al 25 de julio.

A un año del inicio, varias incógnitas persisten.

La anfitriona Brasil ya está clasificada, junto con Australia, China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Filipinas, Argentina, Colombia, Nueva Zelanda y Alemania. También han asegurado su plaza las europeas España, Francia y Dinamarca. Sin embargo, gran parte de África, Norteamérica y Europa aún debe asegurar su lugar en las próximas ventanas de clasificación.

Las eliminatorias europeas se jugarán de octubre a diciembre, la Copa Africana Femenina arranca el 25 de julio y el premundial de la Concacaf será en noviembre, por lo que potencias como Estados Unidos aún deben ganarse su billete.

Pero la pregunta clave es si Brasil está realmente preparado para acoger este Mundial.

El país tiene infraestructuras de primer nivel y un legado futbolístico legendario, pero la FIFA y los organizadores locales aún deben garantizar un torneo que deje un legado duradero para el fútbol femenino. Además, persiste la pregunta sobre el lugar del fútbol femenino en la identidad deportiva brasileña: es la tierra de Marta y una de las culturas futbolísticas más ricas del mundo, pero la disciplina ha vivido a la sombra del fútbol masculino.

En las próximas semanas se hablará del calendario, los traslados, la experiencia de los aficionados, las favoritas y las posibles revelaciones. Después del Mundial masculino de este verano, también habrá lecciones que aprender. El camino hacia Brasil 2027 ya está en marcha y estas son las cinco historias que lo marcarán.