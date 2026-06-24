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A un año de Brasil 2027: ¿Está el país anfitrión preparado para el Mundial femenino? ¿Es la selección de Estados Unidos la favorita? ¿Podrán España o Inglaterra aguar la fiesta?

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World Cup Qualification UEFA
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Corea Del norte

A un año del Mundial Femenino 2027, cinco temas marcan el momento de Brasil, las aspiraciones del USWNT y el grupo perseguidor.

Dentro de un año se celebrará en Brasil la Copa Mundial Femenina de la FIFA, marcando la primera vez que este torneo se disputa en Sudamérica.

Ocho ciudades, entre ellas Fortaleza y Río de Janeiro, recibirán a 32 selecciones del 24 de junio al 25 de julio.

A un año del inicio, varias incógnitas persisten.

La anfitriona Brasil ya está clasificada, junto con Australia, China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Filipinas, Argentina, Colombia, Nueva Zelanda y Alemania. También han asegurado su plaza las europeas España, Francia y Dinamarca. Sin embargo, gran parte de África, Norteamérica y Europa aún debe asegurar su lugar en las próximas ventanas de clasificación.

Las eliminatorias europeas se jugarán de octubre a diciembre, la Copa Africana Femenina arranca el 25 de julio y el premundial de la Concacaf será en noviembre, por lo que potencias como Estados Unidos aún deben ganarse su billete.

Pero la pregunta clave es si Brasil está realmente preparado para acoger este Mundial.

El país tiene infraestructuras de primer nivel y un legado futbolístico legendario, pero la FIFA y los organizadores locales aún deben garantizar un torneo que deje un legado duradero para el fútbol femenino. Además, persiste la pregunta sobre el lugar del fútbol femenino en la identidad deportiva brasileña: es la tierra de Marta y una de las culturas futbolísticas más ricas del mundo, pero la disciplina ha vivido a la sombra del fútbol masculino.

En las próximas semanas se hablará del calendario, los traslados, la experiencia de los aficionados, las favoritas y las posibles revelaciones. Después del Mundial masculino de este verano, también habrá lecciones que aprender. El camino hacia Brasil 2027 ya está en marcha y estas son las cinco historias que lo marcarán.

  • Colombia v Brazil - Copa America Femenina 2025: FinalGetty Images Sport

    ¿Está Brasil preparado para acoger el evento?

    Brasil ya acogió la Copa del Mundo Masculina de la FIFA 2014 y demostró su capacidad para organizar el mayor torneo de fútbol del mundo. Aunque será la primera vez que un país sudamericano reciba la Copa del Mundo Femenina, y aunque el torneo tiene diferencias con el masculino, las ciudades anfitrionas brasileñas deberían estar preparadas.

    En agosto de 2024, un equipo de expertos visitó las doce candidatas, evaluó sus instalaciones y propuestas de construcción, y, según criterios predefinidos, la FIFA escogió las ocho sedes.

    Los ocho estadios confirmados ya se usaron en el torneo masculino de 2014: Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasilia (Estádio Nacional), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Río de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) y São Paulo (Arena Itaquera).

    • Anuncios
  • England v Brazil - Women's International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Qué lugar ocupa el fútbol femenino en la identidad deportiva de Brasil?

    El fútbol femenino en Brasil se ha sostenido gracias a partidos comunitarios, colectivos de base y organizaciones locales. A pesar de los logros de la selección —subcampeona en 2007 y tercera en 1999—, las mujeres tuvieron prohibido jugar entre 1941 y 1979. A pesar de haber dado a luz a algunas de las mejores futbolistas de la historia, como Marta, Formiga y Pretinha, el fútbol femenino brasileño sigue luchando por ganarse un lugar.

    Según Common Goal (la plataforma del fútbol solidario y socio del fútbol femenino de la FIFA), el fútbol femenino en Brasil aún enfrenta numerosos obstáculos.

    «Al crecer en Brasil, soñaba con que algún día la Copa Mundial Femenina de la FIFA se disputara aquí. Ahora tenemos una oportunidad única para asegurar que el torneo no solo celebre el fútbol de élite, sino que deje un legado real más allá de los estadios», afirmó Julia Pimenta, de Common Goal. «En todo Brasil, las organizaciones de base llevan mucho tiempo creando oportunidades para las niñas a través del fútbol, mucho antes de que llegaran los focos. Equal Play Effect busca fortalecer esas comunidades y hacer del fútbol una plataforma duradera para la igualdad de género y el cambio social».

    En junio, la selección femenina de Estados Unidos jugó dos veces contra Brasil y llenó los estadios: más de 86 000 aficionados asistieron en total.

    El fútbol está en el ADN brasileño, pero la lucha por el apoyo, la igualdad y la percepción del fútbol femenino aún continúa.

  • Alexia Putellas Spain Women 2026Getty Images

    ¿Quiénes son los primeros favoritos?

    A un año del Mundial, es tentador elegir una ganadora, pero las certezas escasean.

    Doce meses antes de la Copa del Mundo Femenina de 2023, pocos pronosticaban que España llegaría a Australia en crisis y se iría como campeona. Cuatro años antes, Estados Unidos parecía intocable al defender su título en Francia. Inglaterra y Alemania siguen siendo potencias europeas, mientras que Brasil tendrá la ventaja de jugar en casa, con estadios llenos y el apoyo de su público.

    Hoy, las favoritas se miden por sus logros recientes, sus estrellas y su palmarés. Estados Unidos lidera con cuatro títulos y el oro olímpico de 2024. España, campeona en título con Bonmatí y Putellas, también figura.

    Inglaterra, bicampeona de Europa, tampoco se puede ignorar, y la trayectoria de Alemania en la Copa la mantiene en la mira. Brasil, sin título mundial, jugará en casa y contará con el legado de Marta, máxima goleadora del torneo con 17 tantos. Justo detrás, con 14 dianas, aparece la leyenda alemana Birgit Prinz.

  • Sophia Wilson, Trinity Rodman, USWNTGetty

    ¿En qué situación se encuentra la selección femenina de fútbol de Estados Unidos?

    La selección femenina de fútbol de Estados Unidos está en buena forma, aunque aún no se haya clasificado.

    Sus recientes partidos ante Brasil mostraron su potencial y profundidad. Emma Hayes ha aprovechado este ciclo para probar distintas combinaciones, edades, formaciones y competiciones por puesto antes de que los encuentros sean decisivos.

    Su mayor reto ahora es la disponibilidad: solo podrá convocar a jugadoras en forma, y mantener sanas a piezas clave como Naomi Girma, Catarina Macario y Rose Lavelle será esencial para que Estados Unidos alcance su máximo nivel en el torneo.

    Para cuando lleguen las eliminatorias de este otoño, Hayes y la selección femenina de Estados Unidos contarán con casi dos años de preparación desde los Juegos Olímpicos de 2024, lo que las deja bien posicionadas para afrontar la presión de la Concacaf tras un ciclo de experimentación y preparación.

    El 27 de noviembre enfrentará a El Salvador en cuartos de final del Campeonato Femenino de la Concacaf, en el Texas Health Mansfield Stadium. Una victoria lo clasificaría a semifinales y le daría el pase a la Copa del Mundo Femenina 2027.


  • Hydration BreakGetty

    ¿Aprenderá la FIFA la lección de 2026?

    Tras la Copa del Mundo masculina ampliada a 48 selecciones en Norteamérica, la FIFA debe considerar varios aspectos para Brasil 2027.

    Brasil, al ser un solo país, tendrá menos sedes, pero los retos de traslados, horarios, acceso a estadios y experiencia de los aficionados seguirán presentes. Repartir el torneo en ocho ciudades exige una planificación detallada para equipos, aficionados y medios que se muevan de un partido a otro.

    El bienestar de las jugadoras también será clave: el calor, los calendarios apretados y los largos viajes exigen horarios adecuados, recuperación y un plan claro para cada sede. Según las condiciones, las pausas de hidratación volverán a debatirse.

    Fuera del campo, la venta de entradas será clave: el impulso comercial debe convivir con la accesibilidad para los aficionados de siempre.

    Brasil 2027 debe demostrar que el crecimiento es compatible con la accesibilidad. El reto será un torneo comercialmente ambicioso, pero con horarios sensatos, entradas asequibles y atención al bienestar de las jugadoras.