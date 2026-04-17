Se esperaba mucho más. El exjugador de la EFL y ahora comentarista Don Goodman —que jugó varios años en West Midlands— analizó al Birmingham.

En declaraciones aGOAL, afirmó: «TomWagner ha sido claro: quieren llegar a la Premier League cuanto antes. Ahora están 15.º; ganaron al Wrexham y eso animó, pero ha sido decepcionante.

En una temporada, seamos sinceros, en la que la Championship ha sido quizá la más floja en calidad y profundidad que he visto. No quiero restar mérito a lo logrado por Coventry o Ipswich, que sigue peleando con Middlesbrough, Millwall e incluso Southampton, según cómo vaya. Pero creo que equipos como Birmingham City han dejado pasar una oportunidad, porque la próxima temporada será mucho más dura.

La próxima campaña será más difícil, con equipos que bajan de la Premier con más calidad y otros que, con recursos, volverán a intentarlo. Birmingham, seguro, será uno de los que invierta en verano.

“Ojalá terminen fuertes y conserven a Chris Davies, a quien aprecio. Ha sido una temporada dura para Birmingham y todos los que lo rodean. Si los últimos cuatro partidos no van bien, su futuro podría peligrar”.