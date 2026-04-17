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A Tom Brady y el Birmingham se les advierte que «desaprovecharon una oportunidad» en su búsqueda de ascender a la Premier League, pero se espera que inviertan más en fichajes
Los propietarios de Brady & Birmingham se han fijado objetivos ambiciosos.
Se invirtieron sumas récord para ascender directo desde la tercera división inglesa, tras el descenso provocado por la gestión de Wayne Rooney.
En St Andrew’s se celebraron 111 puntos y un título, y se prometió un rápido regreso a la élite. Los propietarios, Knighthead Capital Management, y figuras como la leyenda de la NFL Brady, siempre han apostado por lo más alto.
Sin embargo, este curso no se han cumplido: bajo la dirección de Chris Davies, los Blues ocupan el puesto 15 de la Championship, igual de cerca del descenso que de los play-off.
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¿Ha desperdiciado el Birmingham una gran oportunidad de ascender?
Se esperaba mucho más. El exjugador de la EFL y ahora comentarista Don Goodman —que jugó varios años en West Midlands— analizó al Birmingham.
En declaraciones aGOAL, afirmó: «TomWagner ha sido claro: quieren llegar a la Premier League cuanto antes. Ahora están 15.º; ganaron al Wrexham y eso animó, pero ha sido decepcionante.
En una temporada, seamos sinceros, en la que la Championship ha sido quizá la más floja en calidad y profundidad que he visto. No quiero restar mérito a lo logrado por Coventry o Ipswich, que sigue peleando con Middlesbrough, Millwall e incluso Southampton, según cómo vaya. Pero creo que equipos como Birmingham City han dejado pasar una oportunidad, porque la próxima temporada será mucho más dura.
La próxima campaña será más difícil, con equipos que bajan de la Premier con más calidad y otros que, con recursos, volverán a intentarlo. Birmingham, seguro, será uno de los que invierta en verano.
“Ojalá terminen fuertes y conserven a Chris Davies, a quien aprecio. Ha sido una temporada dura para Birmingham y todos los que lo rodean. Si los últimos cuatro partidos no van bien, su futuro podría peligrar”.
Se espera que el Blues fiche a más grandes estrellas para St Andrew's
Aún no se sabe si Davies podrá dirigir otro periodo de fichajes. Se espera que los Blues sigan incorporando grandes nombres. El exdefensa de los Blues Stephen Carr dijo a GOAL: «Creo que sí. El nuevo estadio muestra sus aspiraciones: es para la Premier, no para la Football League.
Hay que tener en cuenta la NFL y otros factores, pero ahora se preparan para llegar lejos. Es ambicioso, pero hay un límite de gasto. Lo vemos en el Newcastle: es el club más rico del mundo, pero no puede fichar a quien quiere. Necesitan planes.
Necesitan varios buenos jugadores, pero todo dependerá de las restricciones y del presupuesto. Tienen una buena cantera, pero se nota que son muy ambiciosos.
«El estadio demuestra cuánto dinero van a gastar. Solo tiene sentido si estás en la Premier League, no en la Championship, por los costes. Habrá gasto, controlado, no una locura, pero verás a grandes nombres volver a Birmingham».
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Calendario del Birmingham para la temporada 2025-26: Próximo partido tras la victoria sobre el Wrexham
Al Blues aún le quedan cuatro partidos esta temporada, empezando el sábado en Hull City, que lucha por el ascenso. El equipo quiere acabar con buen pie —tras ganar al Wrexham de Ryan Reynolds y Rob Mac— para llegar al verano con impulso y optimismo.