El duro escrutinio al que está sometido Carrick resulta especialmente frustrante para Farke, dada la escasez de entrenadores formados en el país que trabajan al más alto nivel. Cree que el exentrenador del Middlesbrough demostró su enorme valía al estabilizar al Manchester United durante un periodo turbulento.

«Llegó [al United] la temporada pasada y, en aquella situación, ayudó mucho a estabilizar el club, a enderezar el rumbo. Hizo un trabajo increíble», señaló Farke.

«Ahora mismo, después de seis partidos, no han tenido un comienzo horrible. Por supuesto, según sus propias expectativas, quieren luchar por el título y están a mitad de tabla, y ya empiezan las críticas. No me gusta».

Y añadió: «Si tenemos entrenadores jóvenes y prometedores, vamos a cuidarlos un poco, especialmente a los que tienen pasaporte británico. Hay que tener presente lo que hizo por el club durante muchos, muchos años como jugador y lo que hizo por él la temporada pasada, en una situación muy difícil en la que mucha gente habría dudado antes de dar un paso al frente para ayudar en plena temporada. Hizo un trabajo extraordinario.

«No creo que vayamos en la dirección correcta. No me gusta, no entiendo por qué hacemos esto, especialmente con nuestros jóvenes entrenadores británicos. Me gusta que los jóvenes entrenadores británicos se abran camino y, por eso, no entiendo tanta negatividad. Parece que desde fuera se quiere cuestionar a todo el mundo y verlos fracasar a todos. Creo que deberíamos alegrarnos de tener a alguien con tanto potencial y no cuestionarlo demasiado pronto».