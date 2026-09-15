Una Inglaterra sin su talismánico capitán, Kane, es una perspectiva difícil de asumir para muchos aficionados. Con el prolífico delantero ya con 33 años, la realidad de un futuro sin él liderando el ataque se acerca rápidamente para Inglaterra.

Encontrar un sustituto adecuado está resultando ser un gran quebradero de cabeza para la selección, ya que la diferencia de calidad entre Kane y el resto del grupo de atacantes sigue siendo significativa. El grupo de delanteros centros jóvenes de élite que esperan su oportunidad parece inquietantemente escaso de cara a futuros torneos internacionales.

Sin embargo, Jordan, de talkSPORT, ha ofrecido una posible solución al seleccionador de Inglaterra, Tuchel. Ha instado al técnico a seguir muy de cerca al delantero del Forest Delap.