En mayo, Thomas Tuchel anunció su lista mundialista. La ausencia de estrellas como Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire o Trent Alexander-Arnold generó debate. También se examinó con lupa, e incluso se burlaron, de la convocatoria del defensa de 34 años Dan Burn, del Newcastle United.
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¡A Thomas Tuchel casi se lo tomaron a broma por esta nominación! Un héroe inglés inesperado hace historia en el Mundial contra México
En redes circularon memes que ridiculizaban la torpeza del defensa de dos metros. Uno mostraba un muñeco gigante persiguiendo niños con el texto: «Dan Burn contra España en el Mundial».
Sin embargo, México no es España, y tras este loco partido de octavos, queda claro que Tuchel acertó de pleno al convocar a Burn. En el caótico Azteca, se dio uno de los pocos escenarios en los que el defensa puede ser decisivo para Inglaterra.
Cuando Raúl Jiménez acortó distancias de penalti en el 69 (2-3) y el campeón de 1966, ya con uno menos por la roja a Quansah, mostró signos de cansancio, Tuchel supo lo que vendría en los últimos 20 minutos más el descuento. Centros constantes al área inglesa. Tuchel entonces lanzó al jugador que, meses atrás, le había valido burlas.
Dan Burn se convierte en héroe del Mundial: una misión imposible desde la quinta división
En el 75’, Burn reemplazó a Elliott Anderson y fue clave en la defensa de Inglaterra. El veterano despejó cada remate, ganó casi todos los balones aéreos y, al final, hizo historia en el Mundial. Acumuló seis despejes y dos bloqueos clave. Según Opta, desde 1966 ningún jugador en una fase final del Mundial había realizado tantas acciones defensivas en tan poco tiempo.
En total, con la prórroga, fueron casi 28 minutos en los que ayudó a blindar la portería inglesa. ¿Qué le dijo su mentor y admirador Tuchel antes de su primera sustitución en este Mundial? «Solo lo que espera de mí. Sabe lo grande que soy. Se trataba de bloquear y defender los centros, y simplemente aguantar hasta el final».
Misión cumplida. Que Dan Burn llegara a ser profesional, y mucho menos que jugara un Mundial con Inglaterra, parecía una misión imposible. De joven lo descartó el Newcastle; a los 18 años jugó en el Darlington en el fútbol amateur y trabajaba a tiempo parcial en una cadena de supermercados.
Tras pasar por Fulham, Birmingham, Wigan y Brighton, a los 30 años por fin se consolidó como defensa de la Premier League y regresó al Newcastle United, donde ahora es titular pese a algunos errores la temporada pasada.
- IMAGO / IPS
Thomas Tuchel elogia a Dan Burn: «Un jugador excepcional con espíritu de equipo»
Su convocatoria sorprendió, pues Maguire había brillado en la segunda vuelta con el Manchester United y criticó a Tuchel por dejarlo fuera. Burn, en cambio, es uno de los favoritos del técnico alemán. Cuando Tuchel lo citó por primera vez en marzo, con 32 años, para los Three Lions, muchos se sorprendieron. Tuchel no lo entendía. «Me sorprendió que nunca hubiera sido convocado, es un tipo tan grande, pero, al parecer, aun así es fácil pasarlo por alto», dijo Tuchel en aquel momento en la rueda de prensa sobre Burn.
Poco después admitió que el central le había «impresionado mucho» en varias llamadas: «Ahora contamos con un jugador excepcional, con gran espíritu de equipo, que nos ayudará a construir el grupo adecuado», afirmó Tuchel, entusiasmado con Burn.
Tuchel incluso bromeó con su debutante: Burn reveló que esperaba la llamada del seleccionador y, al no recibirla a las seis de la tarde, perdió la esperanza, hasta que Tuchel le escribió a las diez para preguntarle si aún estaba despierto. Burn contestó que sí y Tuchel le respondió: «Me dijo que era muy poco profesional por mi parte estar despierto después de las diez».
Desde entonces ha estado en casi todas las convocatorias; solo se perdió un amistoso, cuando Tuchel dividió el plantel en dos para enfrentar a Uruguay y Japón.
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Erling Haaland acecha: ¿amenaza otro «escenario Dan Burn» a Inglaterra?
Tuchel, como era de esperar, contará en el Mundial con su líder silencioso, junto a Harry Kane, Declan Rice, Jude Bellingham y Jordan Pickford. Quizá no con un papel deportivo relevante, pero, al parecer, aún más importante como jugador «aglutinador» para el espíritu de equipo. Un rol parecido tuvo Jordan Henderson, capitán lesionado que, sorpresivamente, entró en la lista tras ser descartado por Gareth Southgate.
Burn vio los primeros cuatro partidos desde el banquillo hasta que tuvo su oportunidad contra México. «Nunca olvidaré esa noche, fue surrealista», declaró tras la clasificación a cuartos, donde ahora les espera Noruega con el potente rematador de cabeza Erling Haaland. Ante Noruega, rival conocido de la Premier, podría volver a confiar en él, sobre todo si el partido se iguala.
Contra México ya lo demostró. Es probable que Tuchel vuelva a confiar en él a lo largo del torneo.
Dan Burn: estadísticas de su carrera como jugador
Club Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Expulsiones Newcastle United 193 10 10 37 1 Wigan Athletic 111 7 2 22 - Brighton & Hove 85 2 - 15 - Fulham 69 2 2 17 - Yeovil Town 41 3 - 9 1 Birmingham 28 1 1 3 - Darlington 14 - - - -
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