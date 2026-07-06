¡A Thomas Tuchel casi se lo tomaron a broma por esta nominación! Un héroe inglés inesperado hace historia en el Mundial contra México

En redes circularon memes que ridiculizaban la torpeza del defensa de dos metros. Uno mostraba un muñeco gigante persiguiendo niños con el texto: «Dan Burn contra España en el Mundial».

Sin embargo, México no es España, y tras este loco partido de octavos, queda claro que Tuchel acertó de pleno al convocar a Burn. En el caótico Azteca, se dio uno de los pocos escenarios en los que el defensa puede ser decisivo para Inglaterra.

Cuando Raúl Jiménez acortó distancias de penalti en el 69 (2-3) y el campeón de 1966, ya con uno menos por la roja a Quansah, mostró signos de cansancio, Tuchel supo lo que vendría en los últimos 20 minutos más el descuento. Centros constantes al área inglesa. Tuchel entonces lanzó al jugador que, meses atrás, le había valido burlas.