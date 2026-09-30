Según un informe de Marca, Ronaldo ha confirmado su salida de la concentración de Portugal mediante un comunicado directo en las redes sociales. Su comunicado llegó poco después de que el seleccionador Jorge Jesus ofreciera una rueda de prensa y de que se produjeran conversaciones de emergencia con la Federación Portuguesa de Fútbol.

Ronaldo declaró: "Tras la rueda de prensa del seleccionador nacional, y después de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, he decidido abandonar la concentración de la selección nacional". La salida se produce justo antes de un crucial partido de la Liga de Naciones contra Dinamarca.