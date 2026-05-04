¿A solo un paso? Lo que le falta al FC Bayern para alcanzar la élite europea

Pero las cosas cambian. En Múnich, la compra del estadio de Unterhaching senta las bases del futuro: tras reformarlo, albergará partidos y entrenamientos. Se esperan grandes inversiones para impulsar la Bundesliga femenina.

«Entre 700 y 800 millones de euros en los próximos ocho años», indicó Katharina Kiel, presidenta de la recién creada asociación de la liga FBL, en la revista kicker. Tras el fracaso de las negociaciones con la Federación Alemana de Fútbol (DFB), el proyecto de reorientación mira cada vez más hacia Inglaterra.

Cada vez más futbolistas de élite se marchan a la Women’s Super League; incluso Georgia Stanway, el motor del centro del campo del Bayern, podría volver a su país. «Como en el fútbol masculino, esos millones no son sostenibles, pero distorsionan la competencia. Encontraremos una respuesta», afirmó Kiel.

Para Gwinn y sus compañeras, esas promesas no compensaron la amargura de quedarse fuera de la primera final tras el 1-1 de ida. «La sensación es que estábamos ahí», lamentó la capitana del DFB. El 3-4 de Pernille Harder (90'), anulado tras la intervención del VAR por una falta, aumentó la frustración: «Así es como se mata el partido».

El Bayern podrá aprovechar su fuerte, aunque tardío, resurgimiento en la final de la Copa DFB. El 14 de mayo (16:00 h/ZDF y Sky) en Colonia, contra su eterno rival nacional, el VfL Wolfsburgo, buscará de nuevo el doblete antes de lanzarse de nuevo a la conquista de la corona europea.