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A Roberto De Zerbi le gustan «muchos jugadores» del Tottenham, pero un amigo del entrenador explica por qué es poco probable que fiche al exdelantero del Everton
Viviano duda sobre los rumores que vinculan a Kean con Londres.
Aunque se rumorea que De Zerbi quiere fichar a Kean, delantero de la Fiorentina, este verano, el exguardameta italiano Emiliano Viviano duda de que vaya al Tottenham. Viviano, amigo del técnico de los Spurs, afirma que De Zerbi le ha mencionado muchos jugadores, pero nunca a Kean.
En Radio Firenze Viola, afirmó: «No sé adónde podría ir Kean ni qué equipos estarían interesados. En cuanto al Tottenham, no me lo creo mucho. Conozco bien a De Zerbi y me ha hablado de muchos jugadores que le gustan, pero nunca de él».
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Fuerte competencia en la delantera de los Spurs
Aunque De Zerbi quisiera fichar al internacional italiano, el Tottenham ya tiene muchos delanteros. Por eso, primero debería vender a alguno de ellos antes de incorporar a otro este verano.
Viviano lo confirma: «Primero tendrían que vender a Randal Kolo Muani, Richarlison o Dominic Solanke».
Con tantas opciones, el camino de Kean hacia la titularidad en Londres se complica. Kolo Muani, cedido por el París Saint-Germain, está a punto de regresar a Francia.
La admiración de De Zerbi por el internacional italiano
De Zerbi admira a los delanteros versátiles y Kean, autor de 8 goles en 26 partidos de la Serie A este curso pero de 25 en 44 el anterior, encaja en ese perfil.
Los Spurs, que evitaron el descenso en la última jornada y marcaron solo 48 goles en toda la temporada, necesitan refuerzos urgentes. Con 13 tantos en 26 partidos con Italia, Kean ha demostrado que, bien asistido, puede rendir al máximo nivel y ser la solución ofensiva que busca el club londinense.
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Opciones alternativas y el factor Ramos
Kean está en la lista del Tottenham, pero el club busca otras opciones ante un ajetreado mercado de fichajes. Según algunos medios, el PSG ha ofrecido a Goncalo Ramos, una alternativa que el equipo de fichajes valoraría si el traspaso del jugador de la Fiorentina se complica. El internacional portugués quiere más minutos y ya celebró la Liga de Campeones con el PSG.