«¿A quién no le gustaría?»: El joven mexicano Armando González quiere jugar con Lamine Yamal en el Barcelona, y los rumores de fichaje crecen

González conoce bien la filosofía del club gracias a su entrenador en Chivas, el exdefensa del Barcelona Gabriel Milito. «Nos cuenta que jugó en el mejor equipo de la historia, en ese emblemático Barcelona», explicó González, señalando cómo esas experiencias inculcan una mentalidad ganadora.

Sin embargo, admite que, pese a esa admiración, es seguidor de un rival nacional: «Sorprenderá, pero soy del Atlético de Madrid». Su padre vivió un tiempo en la capital y le trajo a él y a su hermano recuerdos colchoneros... Además, admiro el estilo del Cholo Simeone: dedicación, lucha, no rendirse nunca, ir partido a partido».