Según el diario deportivo español AS, el fichaje de ter Stegen por el Ajax está a punto de cerrarse tras llegar a un acuerdo todas las partes. En el Ajax se reencontrará con el entrenador Michel, a quien conoció durante su media temporada en el Girona. El portero alemán fue cedido en la segunda vuelta del curso pasado para sumar minutos de cara al Mundial, pero una rápida lesión de muslo lo marginó por largo tiempo y le impidió disputar la Copa de Norteamérica.
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A punto de cerrarse: Marc-André ter Stegen fichará por un club europeo récord de títulos, procedente del FC Barcelona
El verano pasado el Barça fichó a Joan García, del Espanyol, por 25 millones de euros para competir con ter Stegen. Hansi Flick lo nombró titular, por lo que ter Stegen, pese a su contrato hasta 2028, perdió la titularidad. Tras una operación de espalda, se quedó en el club y en invierno buscó reiniciar su carrera en el Girona.
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El Barça aclara la situación en la portería
El fichaje por el Ajax llega en buen momento para que el Barça siga ordenando su portería: Joan García permanece como titular, mientras Wojciech Szczesny aguarda su oportunidad. Ander Astralaga y Aron Yaakobishvili pelearán por ser el tercer portero.
Hace poco vendieron a Iñaki Peña al Panathinaikos por tres millones de euros y cedieron a David Kochan al Lyngby por una temporada.
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Ter Stegen lleva doce años jugando en el Barça
Marc-André ter Stegen fichó en 2014 por el FC Barcelona procedente del Borussia Mönchengladbach por doce millones de euros. Con el equipo catalán ganó siete Ligas y, en la temporada 2014/15, la Liga de Campeones.
Las estadísticas de Marc-André ter Stegen en la temporada 25/26:
Partidos: 3 Goles encajados: 2 Partidos sin encajar goles: 1 Minutos jugados: 270